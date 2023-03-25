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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezuniyet belgeleri yayınlandı

Yıllardır devam eden diploma tartışması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için aday olmasıyla yeniden gündeme geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın üniversite mezuniyet belgesini paylaşarak iddialara noktayı koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezuniyet belgeleri yayınlandı
Kamusaati
Kamusaati
25 Mart 2023 Cumartesi 15:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezuniyet diploması, İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Altun, Tayyip Erdoğan'ın üniversite mezuniyet belgesinin yanı sıra mezunlar defteri, askerlik şubesine yazılan yazı ve okul kayıt defteri gibi resmi evrakları da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1974 yılında üniversiteyi kazandığında başladığı okulun adının İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi olduğu biliniyor. Bu okul daha sonra öğretim hayatına Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi olarak devam ediyor.

Altun'un açıkladığı belgelere göre Erdoğan'a bu okuldan verilen 678 no'lu ve 3 Nisan 1981 tarihli geçici mezuniyet Belgesi Dekan Doç. Dr. Sinan Artan imzasını taşıyor. Aynı belgenin 677 sayılı olanında ise Recep Tayyip Erdoğan imzası ve el yazısıyla, 'geçici mezuniyet belgemin aslını elden aldım' ifadesinin yer aldığı görülüyor. Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduğuna dair bir başka belge ise Marmara Üniversitesi mezunları ve tüm öğretim kadrosunun fotoğraflarıyla sıralandığı 1983 tarihli defterde yer alması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezuniyetini belgeleyen bir yazışma da fakülte sekreterliğiyle Rize Askerlik Şubesi Başkanlığı arasında gerçekleşmiş. Fakülte Sekreteri Kamuran Orhan imzasıyla Rize Askerlik Şubesi'ne gönderilen 3 Nisan 1981 tarihli bu yazışmada, okulun 2443 numaralı öğrencisi Recep Tayyip Erdoğan'ın mezuniyeti bildiriliyor.

Üniversite sınavına girdiği yıl olan 1974'e ait Üniversitelerarası Seçme Sınavı Sonuç Belgesi'nde ise Erdoğan'ın İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni kazandığı bilgisi yer alıyor.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversite yıllarında aldığı bütün derslerin dökümü ve başarı notlarını havi transkript belgeleri, öğrenci fişleri, dilekçeleri, fotoğrafları, askerlik tehiri ve mezuniyet kayıtları gibi olağan öğrencilik ve mezuniyet işlemlerine ilişkin belgeler, diğer mezunlarımızınki gibi üniversitemizde muhafaza edilmektedir" denildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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İbrahim Ertuğrul Akbaş - 6 saat önce
Velev ki üniversite mezunu değil...şimdiye kadar kimleri gördü o makamlar...bu memlekete boyları,ünvanları,diplomaları kadar hizmet edemediler...7 yıl resmi kabulden,frak giymekten,kokteyllerden başka ne ESER BIRAKTILAR.
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