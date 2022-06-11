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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası Esad'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Karşılık vereceğiz

Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne göz dikmeksizin güney sınırını terörden arındırmak amacıyla düzenlemeyi planladığı operasyon öncesi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan haddini aşan sözler geldi. Rus televizyonuna konuşan Esad, Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası Esad'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Karşılık vereceğiz
Kamusaati
Kamusaati
11 Haziran 2022 Cumartesi 14:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tel Rıfat ve Münbiç'i işaret ederek duyurduğu Suriye'nin kuzeyine yönelik yapılması planlanan yeni operasyon, YPG/PKK'yı panikletirken Beşar Esad'dan da konuya ilişkin açıklama geldi.

Russia Today'e konuşan Esad, "Bir işgal olursa ilk etapta bir halk direnişi olur. Tabi ki, Suriye ordusunun konumlandığı yerlerde askeri koşulların doğrudan karşı karşıya getirdiği durumlarda karşılık veririz" ifadelerini kullandı.

İki buçuk yıl önce Türk ve Suriye ordularının karşı karşıya geldiğini ve Suriye topraklarındaki giren bazı Türk hedefleri saldırı yapıldığını söyleyen Esad, "askeri kapasite izin verirse durum yine aynı olacak" dedi. Esad yönetimine bağlı Suriye ordusu İdlib kentindeki 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda, 3 sivil yaşamını yitirirken, 12 sivil yaralanmıştı.

Suriye Devlet Başkanı, Rusya'nın Ukrayna'daki işgal girişimiyle ilgili soruları da yanıtlayarak Rusya'nın maruz kaldığı savaşın yalnızca NATO'nun genişlemesine bağlanamayacağını belirtti ve bunun Komünizm ya da Birinci Dünya Savaşı'ndan beri devam eden bir mücadele olduğunu ileri sürdü. Esad Rusya'nın bugünkü gücünün kaybettiği uluslararası dengeyi yeniden kurmasını sağlayacağı görüşünü dile getirdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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