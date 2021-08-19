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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyan herkes anlamını araştırdı

Katıldığı canlı yayında gazetecilerin erken seçim sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu için kullandığı "Benim oğlum binâ okur döner döner yine okur" deyimini duyan herkes anlamını merak etti. Söz konusu deyimin anlamı ise "Hep aynı şeyleri tekrarlamak, çok çalışmak ama bir türlü ilerleyememek; yerinde saymak" olarak karşımıza çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyan herkes anlamını araştırdı
19 Ağustos 2021 Perşembe 00:59

Katıldığı canlı yayında gazetecilerin erken seçim sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu için kullandığı "Benim oğlum binâ okur döner döner yine okur" deyimini duyan herkes anlamını merak etti. Söz konusu deyimin anlamı ise "Hep aynı şeyleri tekrarlamak, çok çalışmak ama bir türlü ilerleyememek; yerinde saymak" olarak karşımıza çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MURAT, SEN BİLİYOR MUSUN ANLAMINI?"

Muhalefetin erken seçim talebine ilişkin gelen soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim öğrencilik yıllarımızdan öğrendiğimiz bir tekerleme var. 'Benim oğlum binâ okur döner döner yine okur.' Bunların söylediği şey bu. Murat sen biliyor musun anlamını?" dedi.

DEYİMİN ANLAMI MERAK KONUSU OLDU

Deyimin anlamı ise "Hep aynı şeyleri tekrarlamak, çok çalışmak ama bir türlü ilerleyememek; yerinde saymak" şeklinde karşımıza çıkıyor.

Başka bir bilgiye göre deyim şöyle açıklanıyor:

"Binâ, Arapça dilbilgisinde fiillerin çatılarını, Emsile de fiil çekimi ve örneklerini içerirdi. Bu ders, medreseye yeni başlayan çocuklar için çok zordu. 'Binâ' dersinde başarılı olanlar bir üst aşamalara geçirilirdi. Ancak o aşamalarda hata yapan öğrenciler geri çevrilip yeniden 'Binâ' okumaya mecbur edilirdi."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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