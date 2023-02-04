Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı, yerine Sedat Önal atandı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu görevden alındı. Sinirlioğlu'nun yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal getirildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında dikkat çeken bir karar yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu görevden alındı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre; Sinirlioğlu'nun yerine göreve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal getirildi.