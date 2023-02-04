Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alındı, yerine Sedat Önal atandı

Bir genç kız meclis lokantasında öğle ve akşam yemeği yediği anları paylaştı. Sosyal medyanın gündemine oturan videoda fiyatların oldukça ucuz olması dikkat çekti. Lokantada pirinç pilavı, mevsim salata, karışık meyve tabağının 5 liradan satıldığını gören vatandaşlar, "Meclis lokantası kapatılsın" ve "Ben de 5 liraya içi boş poğaça yiyorum" diyerek duruma tepki gösterdi.