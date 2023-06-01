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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güncel mal varlığı açıklandı, Bankada ne kadar parası var?

28 Mayıs seçimlerinin resmi sonuçlarının açıklamasıyla birlikte üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda; Erdoğan'ın banka hesaplarındaki miktarlar, Rize'deki arsası, Üsküdar'daki 2 evi ve Mustafa Erdoğan'a olan borcu yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güncel mal varlığı açıklandı, Bankada ne kadar parası var?
Kamusaati
Kamusaati
01 Haziran 2023 Perşembe 23:44

Yüksek Seçim Kurulu, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının resmi sonuçlarını açıkladı. İkinci turda Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. YSK'nın açıkladığı resmi sonuçlara göre Erdoğan, oyların yüzde yüzde 52,18 alarak üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.

2023 YILI MAL BEYANI

Resmi Gazete'de ise cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının yanı sıra Erdoğan'ın mal bildirimi listesi de yayınlandı. Listeye göre, Erdoğan'ın mal bildirimi şu şekilde:

  • Güneysu-Dumankaya Köyü 2 bin metrekare arsa (maliyeti 10 bin TL) Edinme tarihi :1988
  • Üsküdar-Kısıklı'da bir konutun yarı hissesi (değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019
  • Üsküdar-Kısıklı'da bir konutun yarı hissesi (değeri 7 milyon 695 bin TL) Edinme tarihi: 2019

Banka ve menkul değerlere ait bilgiler:

  • Albaraka Türk Merkez Şubesi'nde 1 milyon 346 bin 614 lira 53 kuruş,
  • Albaraka Türk Altunizade şubesi hesabında 96 bin 723 lira 55 kuruş,
  • Ziraat Katılım Bankası 411 bin 541 135 lira,
  • Nezdinde: 30 bin TL

Borç-alacak bilgileri:

  • Alacaklının adı ve soyadı: Mustafa Erdoğan / Tutar: 5 milyon 390 bin lira.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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