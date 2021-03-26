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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz çağrısı karşılık buldu

Döviz kurundaki dalgalanmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşa "döviz ve altınlarınızı ekonomiye kazandırın" çağrısı karşılık bularak 7,5 milyar dolar satışı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz çağrısı karşılık buldu
26 Mart 2021 Cuma 12:45

Türkiye'de geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nda başkan değişimi ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının ardından dövizde dalgalanmalar yaşandı.

Özellikle Borsa İstanbul'da kendini hissettiren manipülasyon atakları nedeniyle piyasalarda çalkantılı bir hava hakim oldu.

Döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlenmenin hemen ardından düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duruma el attı.

"DÖVİZ VE ALTINI EKONOMİYE KAZANDIRIN"

Erdoğan, coşkulu kalabalık önünde yaptığı konuşmada Türk halkına ellerindeki döviz ve altınları ekonomiye kazandırma çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı, "Sadece kendilerini güvende hissetmek için evlerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarıma çağrıda bulunmuyorum. Döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomiye kazandırmalarını istiyorum. Katılım finans şirketleri, müşterilerini memnun edecek getiri sağlayabilecek alternatifler sunuyor. Uluslararası yatırımcılara çağrıda bulunuyorum, Türkiye'nin potansiyeline güvenin." dedi.

ÇAĞRI KARŞILIK BULDU, 7,5 MİLYAR DOLAR SATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısı halkta karşılığını buldu.

Çağrıya uyan vatandaşlar ellerindeki varlıkları ekonomiye kazandırmaya başladı.

Piyasa verilerine göre çağrı sonrası 7,5 milyar değerinde dolar satışı gerçekleşti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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