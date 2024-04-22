Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe'de Heniyye ile görüşmesi dünya basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Dolmabahçe'deki görüşmesi dünya basınında manşete taşındı. İngiliz Guardian "Erdoğan, Hamas lideriyle görüştükten sonra Filistin'e birlik çağrısı yaptı" manşetini atarken France 24, "Türkiye kendisini çatışmada arabulucu olarak konumlandırmayı hedefliyor" diye yazdı. İsrail gazetesi Jerusalem Post ise, "Siyasi sembolizm: Türkiye, Hamas liderlerini Hamas bir devletmiş gibi ağırlıyor" yorumunda bulundu.

Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas lideri İsmail Heniyye ile görüşmesine dünya basını geniş yer verdi. İngiliz Guardian "Erdoğan, Hamas lideriyle görüştükten sonra Filistin'e birlik çağrısı yaptı" başlığıyla görüşmeyi okuyucularına duyururken, France 24, "Türkiye kendisini çatışmada arabulucu olarak konumlandırmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN DOLMABAHÇE'DE HENİYYE İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü. 2,5 saat süren kritik zirvede ateşkes için atılacak adımların yanı sıra Gazze'ye dönük insani yardımların artırılması ve daha etkin ve hızlı ulaştırılmasına ilişkin konular da ele alındı.

KRİTİK ZİRVE DÜNYA BASININDA GENİŞ YER BULDU

Erdoğan-Heniyye görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu. Al Jazeera, "Türkiye cumhurbaşkanı, ' İsrail'e karşı en güçlü tepkinin ve zafere giden yolun birlik ve bütünlükten geçtiğini' söylüyor" derken, Bloomberg, "Türk lider bir kez daha ateşkes ve hızlandırılmış yardım çağrısında bulundu" şeklinde yazdı. İngiliz Guardian, "Erdoğan, Hamas lideriyle görüştükten sonra Filistin'e birlik çağrısı yaptı" manşetini attı.Haberde, "Türkiye cumhurbaşkanı, İran ile İsrail arasındaki son olayların İsrail'in Gazze'de 'zemin kazanmasına' izin vermemesi gerektiğini söyledi" ifadelerine yer verildi.