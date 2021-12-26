Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı konuşması

Erdoğan, CHP'li İBB'nin borcunun artmakta olduğuna işaret etti. Yenikapı'daki araçlar konusunda Erdoğan, "Daha fazlasını, hem de 3-5 kat daha yüksek fiyatla belediyeye doldurdular" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, geçmişte CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı'ya dizdiği araçları hatırlatarak, bu araçlardan fazlasının satın alındığını söyledi.

"ARAÇLARIN DAHA FAZLASINI YÜKSEK FİYATLA BELEDİYEYE DOLDURDULAR"

Son dönemde belediyenin borç yükünün arttığına dikkat çeken Erdoğan, bir sonraki seçimlere kadar miktarın 100 milyar dolara ulaşabileceği konusunda uyardı.

Erdoğan, "Yenikapı'ya sıra sıra dizdikleri araçların daha fazlasını, hem de 3-5 kat daha yüksek fiyatla belediyeye doldurdular. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde personel fazlası vardı, israf vardı? 'İstanbul için borçlanmak ihanettir' diyerek göreve geldiler, belediyenin borcunu hiçbir iş yapmadan 23,5 milyar liradan planladıklarıyla birlikte 61 milyar liraya çıkardılar.

"DEVAM EDEN İŞLERİ BİLE YÜRÜTEMİYORLAR"

Anlaşılan o ki 2024'e kadar bu borç rakamı 100 milyar lira sınırına dayanacaktır. Bunun adı İstanbul'a, İstanbulluya, Türkiye'ye ihanettir. Halbuki yaptıkları hiçbir iş yok. Bırakın yeni iş yapmayı, devam eden işleri bile yürütemiyorlar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasının diğer bölümünde şunları söyledi:

"BU NAMUS SÖZÜ, DİĞER VAATLERİ GİBİ YALAN OLDU"

"Mahalli seçimler öncesi kazandıkları belediyelerde tek bir kişinin işten çıkarılmayacağına dair namus sözü verdiğini hatırlıyorsunuz. Bu namus sözü de diğer vaatleri gibi yalan oldu. Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terörle iltisaklı kişilerin de olduğu 45 bin kişiyi işe aldılar. Şimdi utanmadan sıkılmadan bana mektup gönderiyor, böyle bir şey yok diye. İBB önünde hanımlarıyla beraber ağlayan insanların gözyaşlarını sen bana anlatma. Senin yalanların orada tutuluyor Bay Kemal...

"KARŞIMIZDAKİLER BÜYÜK BİR KİNLE 2023'E HAZIRLANIYOR"

İstanbul, 2023 seçimlerinde de AK Parti'nin lokomotifliğini yapacaktır. Karşımızdakiler her seçimde olduğundan daha büyük bir kinle 2023'e hazırlanıyor. Bizim de bu tabloya uygun şekilde hazırlığımızı yapmamız gerekiyor.

KONUŞMASINA TEŞEKKÜRLE BAŞLADI

Kuruluşundan bugüne AK Parti saflarında görev alan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Her fırsatta tekrar tekrar hatırlattığım gibi, İstanbul, sade bir semtini sevmenin bile bir ömre değer olduğu bir şehirdir.

"İSTANBUL'U SEVMEK DEMEK..."

İstanbul'u sevmek demek, 81 vilayetinin tamamıyla Türkiye'yi sevmek demektir. İstanbul'u sevmek demek, her rengi, inancıyla tüm insanlığı sevmek demektir.

Her dava gibi bizim davamızın da sembolleri vardır. İstanbul'un fethi bizim için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Verdiğimiz mücadele, 'Ayasofya'yı minarelerinden kurtacağız' diyenlere karşı inancımıza sahip çıkma mücadelesidir.

"BU DAVADA İHANETE YER OLMAZ"

Bazen öfkeli gözüküyorsak, tek sebebi sevdamızdır, tek sebebi davamızdır. Rabb'im her birimizi bu sevda yolundan ayırmasın diyorum.

Verdiğimiz mücadele, mankurtlaştırılmaya çalışılan gençlerimize 2053 vizyonumuzu emanet etme mücadelesidir. Bu dava, insanların kendi canlarından bile aziz bildikleri bir davadır, bu davada bencilliğe, nobranlığa ve ihanete yer olmaz.

"HER BİR İNSANIMIZIN GÖNLÜNÜ KAZANMAKLA MÜKELLEFİZ"

Biz İstanbul'da ve tüm Türkiye'de her bir insanımızın derdini dinlenmekle, her bir insanımızın gönlünü kazanmakla mükellefiz. Bizler çok gayret ettik ve gayret etmeye de devam edeceğiz. Eğitim ve sağlıkta gerekli adımları attık, 3 ayda Atatürk Havalimanı'nda bin 16 odalı hastane yaptık.

BELEDİYELERE HAYVAN BARINAKLARI ÇAĞRISI

Buradan 39 belediyemize sesleniyorum. Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz. Bu hayvan barınakları ile birlikte Osmanlı'nın yaptıklarını unutmayınız. Ne yapıyorlardı? Ağaçlarda yetişen nimetlerden hayvanların yemelerini sağlıyorlardı.

"ASİYE'NİN BABASINI ARADIM"

Asiye, pitbull köpekleriyle oynarken yaralandı. Babasını aradım. Dün ambulans uçakla Antalya'ya gönderdik. Şu anda tedavisi yapılıyor. Biz böyleyiz, böyle olmaya da devam edeceğiz."