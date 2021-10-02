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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 3 ilin valisi değişti

Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik valiliği ile Hatay ve Muş emniyet müdürlüğüne atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 3 ilin valisi değişti
02 Ekim 2021 Cumartesi 11:03

Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik valisi ile Hatay ve Muş’un emniyet müdürü değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararlarına göre, Elazığ Valisi Erkaya Yırık Mülkiye Başmüfettişliğine, Kırıkkale Valiliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Valiliğine İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, Bilecik Valiliğine ise Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya getirildi.

HATAY VE MUŞ'A YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan, Hatay Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu atandı.

Atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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