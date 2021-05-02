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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla girdiği diyalogla gündem olan Mahruze Keleş'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'yla yaşadığı diyalogla gündem olan Mahruze Keleş isimli vatandaşı ve ailesini evinde ziyaret etti. İmamoğlu da daha önce Keleş'i ziyaret etmiş, Keleş de Erdoğan'la görüşmek istediğini dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla girdiği diyalogla gündem olan Mahruze Keleş'i ziyaret etti
02 Mayıs 2021 Pazar 00:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da işçilerle yaptığı iftardan sonra Sultanbeyli'de ikamet eden Mahruze Keleş'in evine geldi. Burada vatandaşların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan'ın ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Ziyaret sonrası bir süre sokakta yürüyen Erdoğan, vatandaşları selamlayarak ramazanlarını tebrik etti. Bu sırada Melisa Doğan adlı küçük kıza bebek hediye eden Erdoğan, tezahüratlar eşliğinde ilçeden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaret etti

İMAMOĞLU'YLA YAŞADIĞI DİYALOG GÜNDEM OLMUŞTU

Keleş, 31 Mart yerel seçimlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sana kete yaparım ama oy vermem." sözleriyle gündemde yer almıştı. Erdoğan, Keleş'i kısa süre önce telefonla arayarak kendisini ziyaret edeceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaret etti

"SON NEFESİME KADAR OYUM ERDOĞAN'A"

Yaklaşık 1 yıl önce Mahruze Keleş, kameralara yansıyan açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini ve evinde ağırlamak isteğini söylemişti. Mahruze Teyze, "Son nefesime kadar oyum Erdoğan'a" ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla girdiği diyalogla gündem olan Mahruze Keleş'i ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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