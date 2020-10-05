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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, 500 bin öğrenciye ücretsiz olarak tablet verileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğiz
05 Ekim 2020 Pazartesi 20:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele ve yüz yüze eğitim konularının ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİLERE 500 BİN TABLET MÜJDESİ

Koronavirüs salgınının doğrudan etkilediği yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere tablet müjdesi de verdi.

Erdoğan, ilk etapta 500 bin öğrenciye tablet verileceğini söyleyerek konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

TABLETLERİN DAĞITIMINA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLANACAK

"İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri MEB olarak dağıtmaya başlatıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğiz #1

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğiz #2

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