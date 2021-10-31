kasım personel
kasım personel
0
iş kanunu
iş kanunu
0
0
resmi tatiller
resmi tatiller
0
ekimpersonel
ekimpersonel
0
uyar
uyar
0
0
0
askeri personel
askeri personel
0
yıllık izin
yıllık izin
0
0
kpss2021
kpss2021
0

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Joe Biden'ın görüşmesinin ayrıntıları

İki lider, görüşmeyi olumlu bir havada gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürdürülmesi ve iş birliği alanlarının genişletilmesine vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Joe Biden'ın görüşmesinin ayrıntıları
31 Ekim 2021 Pazar 18:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'da temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, başkent Roma'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelirken, ikili görüşmenin detayları belli oldu.

1 SAAT 10 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Pozitif bir atmosferde gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular masadaydı.

"TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRELİM" VURGUSU

İki lider, Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için ortak iradelerini ifade ederken, bu kapsamda ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındı.

İKİLİ TİCARET HACMİNİN ARTIRILMASI HEDEFİ

Karşılıklı ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda atılacak adımların müzakere edildiği görüşmede, NATO ittifakına ve stratejik ortaklığa vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Joe Biden ın görüşmesinin ayrıntıları #1

BIDEN'IN F-16 YANITI: BİZDE SÜREÇ İŞLEMESİ GEREKİYOR

İklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi.

Bu arada Reuters'a konuşan ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, Biden'ın Türkiye'ye F-16 tedariki konusunda "ABD'de sürecin işlemesi gerekiyor." dediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Joe Biden ın görüşmesinin ayrıntıları #2

"TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ ALANLARININ GENİŞLETİLMESİ..."

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Biden ile Erdoğan'ın Roma'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürdürülmesi, iş birliği alanlarının genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkin biçimde yönetilmesi arzusunun altını çizdiği, Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonuna yaklaşık 20 yıl katkıda bulunmasını takdirle karşıladığını dile getirdiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Joe Biden ın görüşmesinin ayrıntıları #3

SURİYE, AFGANİSTAN, LİBYA...

Liderlerin görüşmesinde, Suriye'deki siyasi süreç, Afganistan'da ihtiyaç sahiplerine insani yardımın ulaştırılması, Libya'daki seçimler, Doğu Akdeniz'deki durum ve Kafkasya'nın güneyindeki diplomatik çabaların gündeme geldiği kaydedildi.

"TÜRKİYE NATO İÇİN ÖNEMLİ" MESAJI

ABD Başkanı Biden'ın iki ülke arasında savunma iş birliğini ve Türkiye'nin NATO üyesi olarak önemini teyit ettiği, öte yandan ABD'nin Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemine sahip olmasından endişe duyduğuna işaret ettiği bildirildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber