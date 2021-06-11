Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Joe Biden, 9 kritik konuyu görüşecek

NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ABD Başkanı Biden ile görüşecek. Masada PKK, FETÖ, S-400, Doğu Akdeniz ve 100 milyar dolarlık ticaret hedefi olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere pek çok liderle bir araya gelecek.

En kritik buluşma ise Erdoğan-Biden görüşmesi olacak.

Erdoğan-Biden görüşmesi, Biden'ın ABD Başkanı seçilmesinden sonra iki liderin baş başa bir araya geldiği ilk görüşme olacak.

YENİ DÖNEM KONUŞULACAK

Tüm gözlerin çevrileceği görüşmede Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin yol haritası etraflıca ele alınacak.

Başta iki ülke arasındaki ilişkiler olmak üzere bölgesel meseleler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

İki ülke arasında 9 kritik başlığın gündeme geleceği görüşmede iş birliği imkânlarının geliştirilmesi için atılacak adımlar ve Türkiye'nin hassasiyetleri dile getirilecek.

Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin habercisi sayılan zirve, bu bakımdan milat kabul ediliyor.

CUMHURBAŞKANI PKK VE FETÖ’YÜ ANLATACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve Suriye'de PKK- YPG terör örgütüne verilen destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önem taşıdığını ABD'li mevkidaşına yüz yüze iletecek.

Erdoğan, FETÖ ve PKK/PYD terör örgütünün Türkiye'nin ulusal güvenliğine doğrudan tehdit oluşturan yapılar olduğuna dikkat çekecek.

Görüşmede Biden yönetiminin müttefiklik ilişkileri doğrultusunda bu konularda Türkiye'yi tatmin edecek somut adımlar atması talep edilecek.

S-400 KONUŞULACAK

Erdoğan ile Biden görüşmesinde en kritik konu başlığını, bir süredir gündemden düşmeyen S-400 meselesi oluşturacak.

Brüksel'deki görüşmede sık sık vurgulandığı gibi S-400'lerin NATO'nun güvenlik sistemini tehlikeye atacak bir boyutu olmadığı belirtilecek.

Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasının ve yaptırımların haksız olduğu, müttefiklik ruhuna uygun olmadığı dile getirilecek.

SURİYE, İDLİB, LİBYA VE DOĞU AKDENİZ MASAYA YATIRILACAK

Erdoğan ile Biden görüşmesinde ayrıca; Suriye meselesi bağlamında İdlib'te yaşananlar, mülteci sorunu, Libya'daki gelişmeler, Doğu Akdeniz meselesi, Dağlık Karabağ'daki son durum da ana hatlarıyla ele alınacak.

İki liderin görüşmesinde Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefi konusunda atılabilecek adımlar, karşılıklı yatırımlar ve işbirliği olanakları da masada olacak.

LİDERLERLE İKİLİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesinde, Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis ile de ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

1,5 YIL SONRA YÜZ YÜZE İLK ULUSLARARASI ZİRVE

Öte yandan program, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze katıldığı ilk uluslararası zirve olma özelliği taşıyor.

Erdoğan, son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine 19 Ocak 2020'de Almanya'da Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmış, bu tarihten sonra gerçekleştirilen D-8 Zirvesi, 14. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, İklim Zirvesi gibi pek çok uluslararası programa çevrim içi iştirak etmişti.