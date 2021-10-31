Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emmanuel Macron'dan Roma'da görüşme

Roma'da görüşme trafiğini sürdüren Erdoğan, Fransız mevkidaşıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'da ikili görüşmeleri sürüyor.
ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelen Erdoğan, ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
50 DAKİKA SÜRDÜ
İki liderin görüşmesi, başkent Roma'da yapıldı. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı kaydedildi.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin 50 dakika sürdüğü belirtildi.
MACRON'UN DİKKAT ÇEKEN BEDEN DİLİ
Öte yandan görüşmeden önce basın mensuplarına poz verildiği sırada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ellerini bağlayarak sergilediği beden dili dikkatlerden kaçmadı.
Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'da bulunuyor.