Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emmanuel Macron'dan Roma'da görüşme

1 Kasım Pazartesi tarihli ve 31645 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararları, resmi gazete atanmalar görevden almalar KHK kararları işte bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...