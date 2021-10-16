Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel arasında koalisyon diyaloğu

Almanya Başbakanı Merkel, başkanlık sisteminin ülkesine uygun olmadığını söyleyince Cumhurbaşkanı Erdoğan, koalisyon nedeniyle şikayetlerini hatırlattı. Bu sözler, gülüşmelere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Angela Merkel arasında 'koalisyon hükümetleri' konusunda tatlı bir rekabet yaşandı.

Erdoğan, başkanlık sisteminin faydalarını anlattı, Angela Merkel ise başkanlık sisteminin ülkesine uygun olmadığını söyledi.

Angela Merkel'in bu sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerdeki şikayetleri hatırlatarak kahkaha attı.

ERDOĞAN: KOALİSYONLARDAN KURTULDUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte de koalisyon hükümetleri olmamış olsaydı Almanya-Türkiye ilişkileri farklı bir noktaya ulaşabilirdi. Koalisyon hükümetleri çalışmayı her zaman zorlaştırıyor. Geçmişte bizdeki koalisyon hükümetleri de çok çok başarısız olmuştur, hiçbir netice alamamıştır. Ama bizim başkanlık sistemine geçmemizle birlikte bu koalisyonlardan kurtulduk ve yoğun bir çalışmanın içerisine girdik. Temennimiz yeni yönetimle bu başarılı süreci devam ettiririz. Almanya’da ciddi manada bir Türk potansiyeli var. Bu insanlar da sağlık bir yaşam sürecini görmek istiyorlar, yaşamak istiyorlar.” dedi.

MERKEL: "BİZ BAŞKANLIK SİSTEMİ İSTEMİYORUZ"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bunun üzerine “Alman hükümetlerinin yapısı budur. Koalisyonlar bize uygundur. Biz bir başkanlık sistemi uygulamak istemiyoruz. Fakat her şeye rağmen Türkiye ile ilgili iyi ilişkimizi sürdürmek istiyoruz.” dedi.

ERDOĞAN: ŞİKAYETLERİNİZİ BANA AKTARDINIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel'in bu sözlerine "Zaman zaman şikayetlerinizi bana aktardınız” ifadeleriyle yanıt verdi.

“Doğrudur” diyen Merkel, “Hayat böyle fakat buna rağmen güzel” diyerek karşılık verdi.

İkili atışmaya Erdoğan son noktayı koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Torunum diyor ki; dede ne yapacaksın hayat böyle” dedi.

Bu sırada gülüşmeler yaşandı.