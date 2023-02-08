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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 1 yıl içinde 10 ilde toplu konut yapmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan afet bölgesinde yaptığı açıklamalarda, 1 yıl içinde toplu konut çalışmalarının başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 1 yıl içinde 10 ilde toplu konut yapmak
Kamusaati
Kamusaati
08 Şubat 2023 Çarşamba 17:20

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 şiddetli deprem 10 ili vurdu.

Büyük enkaza ve can kayıplarına yol açan afetin ardından devletin tüm kurumları depremzedeler için harekete geçti.

Depremde 58'inci saate girilirken, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da süreç için harekete geçti.

İlk olarak AFAD Başkanlığı'nda çalışmaları takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından koordinasyon çalışmaları için Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’ne geçti.

Cumhurbaşkanı afet bölgesinde

Son olarak bugün afet bölgesine giden Erdoğan, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu.

Daha sonra burada, afete ilişkin son durumu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı.

"Devletin tüm kurumları işbaşında"

Deprem bölgelerinde 1 yıl içinde toplu konut çalışmalarının başlayacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Devlet, tüm imkanlarıyla AFAD'ın koordinesinde yürütmektedir. Tüm illerimizde bakan arkadaşlarımla birlikte bu operasyonların koordinasyonunu yürütüyoruz. Devletin tüm kurumları işbaşında. İlk gün bazı sıkıntılar yaşandı ama duruma hakimiyet tesis edildi.

Bundan sonraki durum zaten, enkazdaki çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz inşallah 1 yıl içerisinde aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen toplu konut idaresi olarak bu operasyonları yaptıysak, aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde bunları gerçekleştireceğiz.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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