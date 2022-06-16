Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı ve enflasyon sorununu çözeceğiz

Hayat pahalılığını tespit ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınacak tedbirlerle geçim sıkıntısı ve enflasyon sorununu halledeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan hayat pahalılığı ve enflasyona değindi.

Hayat pahalılığını tespit ettiklerini söyleyen Erdoğan, alınacak tedbirlerle vatandaşları geçim sıkıntısından kurtaracaklarını belirtti.

"Enflasyonu düşürecek olan da, herkesin iş-aş sahibi olmasını sağlayacak da biziz"

Enflasyonu düşürecek olanların da kendileri olduğunu sözlerine ekleyen Erdoğan, "Geçim sıkıntısı meselesi olabilir, hayat pahalılığını biz de tespit ediyoruz. Dünya nasıl bir girdaptan geçiyor bunu da göreceksiniz. Biz ülkenin, milletin, evlatlarımızın geleceğini tehlikeye atmaya yetecek gerekçeler değil. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle insanları geçim sıkıntısından kurtaracak olan da, enflasyonu düşürecek olan da, herkesin iş-aş sahibi olmasını sağlayacak da biziz." dedi.

"Türkiye'nin bizimle yoluna devam etmesi için milyonlarca sebep sayabiliriz"

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin AK Parti ile Cumhur İttifakı'yla bizimle yoluna devam etmesi için milyonlarca sebep sayabiliriz. Ülkenin bu kifayetsizlere teslimi için tek bir akıl, mantık, vicdan ürünü sebep bulunamaz. Bu hakikatlerle milletimize çıktığımızda, karşımızdakilerin kağıttan kaplan oldukları anlaşılacaktır."

"Her gün bir HDP'li çıkıp 6'lı masaya posta koyuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak muhalefeti eleştirdi.

Erdoğan, 6'lı masaya her gün bir HDP'linin çıkıp posta koyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu meydan okuyor, kimsenin sesi soluğu çıkmıyor"

"Ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan bile medet umacak hale geldiler. 6'lı masa diye koydukları yapı sirk çadırına bezzer bir hale döndü. Yapılacak açıklamaların bile büyükelçilerin onayına sunulduğu bir yerden bahsediyoruz. Masanın gizli ortaklarından yedikleri ayarlar var. Her gün bir HDP'li çıkıp bunlara posta koyuyor, inceden şantaj yapıyor, hiçbirinin gıkı bile çıkmıyor. Kılıçdaroğlu tepesi atınca ortaklarına 'ya bana katılın ya önümden çekilin' diye meydan okuyor, kimsenin sesi soluğu çıkmıyor."