Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcı kura töreninde konuştu

"24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her ilde sulh komisyonlarının devreye alınacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Yargıya güvene vurgu yapan Erdoğan, "Adalete güvenin zedelendiği toplumda siyasi hamleler de eksik kalmaya mahkumdur. Adalet terazisinin doğru tartması kadar adaletin gecikmemesi de önemlidir. Geciken adalet, adalet değildir." dedi.

"ADALETİ SAĞLAMANIN YOLU KANUNDUR, NİZAMDIR, VİCDANDIR"

Erdoğan daha sonra, "Adaleti sağlamanın ölçüsü sosyal medyada atıp tutan kalabalıkların tutumu değil, kanundur, nizamdır, vicdandır." ifadelerini kullandı.

HER İLDE SULH KOMİSYONU KURULACAK

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı, yakında her ilde sulh komisyonları kurulacağını duyurdu.

Yargının iş yükünü düşüren bir çözüm olacağını da sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Böylece yargının iş yükünü düşüren bir çözüm yolunu daha hukuk sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz.'' şeklinde konuştu.

"SİSTEMİ RAHATLATACAK BİR UYGULAMA OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Meclisimizin iradesine sunacağımız yeni yargı paketlerinde talep ve beklentileri kolaylaştırıcı bir yaklaşımla sağlamayı esas alacağız. İcra konularını, aile hukuku alanında çocukla kişisel ilişki kurulmasından tamamen çıkaracağız. Çocuğun üstün yararını hakim kılacağız. İdari sulh usulü, sistemi rahatlatacak bir uygulama olacak.

"YAPILANLARIN HEDEFE ULAŞMASI NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI İLE MÜMKÜN"

Dosyalar arasından vakit kaybetmeden hakkına kavuşmasını istiyoruz vatandaşın. Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Bugün bir hakime düşen yıllık dosya sayısı adli yargıda 709. İş yükünde son 10 yılda düşüş sağlandığını görüyoruz, bu oranı daha da aşağıya çekecek alternatifler düşünüyoruz. Hakim - savcı yardımcılığı müeessesini de yeni adli yılda milletimizin hizmetine sunacağız. Hakim ve savcılık mesleğine adım atacak genç kardeşlerim, bu yapılanların hedefine ulaşması ancak nitelikli insan kaynağı ile mümkündür.

Yorulmadan okumanız, teori ve pratiği yakından takip etmeniz bu millete olan borcunuzdur. Vazifenizi icra ederken hukukun üstünlüğü ilkesi ve masumiyet karinesine leke sürdürmeyin. İnancı, kökeni, kimliği ne olursa olsun tek bir vatandaşın dahi hukukunun yenilmesine müsaade göstermeyin."

KONUŞMASINA ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ'I ANARAK BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer açıklamaları şöyle:

"Bugün kura çekerek görevlerine başlayacak olanları tebrik ediyorum. Kadınlarımızın başarılarıyla temayüz ettiğini görüyoruz. Mesleki eğitim süreçlerini birincilikle bitiren kadın hakim ve savcıları kutluyorum. Ülkemizde toplam 21 bin 844 hakim ve savcı görev yapmaktadır. 6 sene önce teröristler tarafından makamında kalleşçe şehit edilen Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere şehit düşen yargı mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Son 19 yılda adliye kapısını adaletin kapısı haline getirmek için tarihi nitelikte bir çok adım attık. Hakim - savcı sayısını neredeyse 2.5 kat arttırarak mahkemelerimizin yükünü hafiflettik. İnfaz koruma memurlarının yıpranma paylarından hakim ve savcılarımızın çalışma şartlarına kadar her alanda iyileştirmelere gittik.

"2021 BİTMEDEN YENİ ADLİYE BİNAMIZIN TEMELİNİ ATMAYI PLANLIYORUZ"

Adalet kalkınma ve büyümenin de lokomotifidir. Adaletin sağlanmadığı, adalete güvenin zedelendiği toplumda siyasi iradenin kalkınmaya yönelik yapacağı hamleler de eksik kalmaya mahkumdur. Adalet terazisinin doğru tartması kadar adaletin gecikmemesi de önemlidir. Bu ilkeden hareketle göreve geldiğimizden beri adalet sisteminin hızlı işlemesi için çaba harcıyoruz. Hakim ve savcıları merdiven altında sandalyelerde adalet dağıtmak gibi utanç sahnelerinden kurtardık. Adli yıl açılışında 10 bloktan oluşan yeni Yargıtay binamızı törenle hizmete aldık. 6 ayrı binaya bölünmüş Yargıtay'ı tek çatı altında toplayarak kalite ve vakit kaybının önüne geçtik. Ankara'ya modern bir adliye binası yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. 2021 yılı bitmeden yeni adliye binamızın temelini atmayı planlıyoruz.

"YARGI CAMİAMIZ UZUN YILLAR JAKOBEN ZİHNİYETİN ETKİSİNDE KALDI"

Adaletin tecellisi için sağlıklı bir çalışma ortamının önemi elbette tartışma götürmez. Ama sadece modern binalar yapmakla adaletin tesis edilemeyeceği de bir gerçektir. Temel şart, güçlü, tarafsız ve bağımsız bir hukuk sisteminin varlığıdır. Yargı camiamız uzun yıllar boyunca ya vesayetçilerin ya da halka rağmen halkçılık yapan jakoben düşüncenin tasavvuru altında kalmıştır. Bir sağdam bir soldan gençlerin darağacına gönderildiği dönemler yaşadık. Uyduruk davalarla başbakanların asıldığı yüz kızartıcı durumlara şahitlik ettik. Darbecileri ayakta alkışlayan sözde yargı mensupları gördük. Haksız ithamlara ve eleştirilere rağmen 2002'den bu yana adaleti hakim kılmak için reform irademizi daima canlı tuttuk.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNDE HAK ARAMA YOLLARINI GENİŞLETTİK"

Kamuoyumuz ile paylaştığımız Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı, reform irademizin en son belgeleridir. Yargı paketlerimizi hızla hayata geçirdik. Birinci yargı paketinde ceza muhakemesinde ciddi değişiklikler yaptık. Özellikle ifade özgürlüğünde hak arama yollarını genişlettik. E-Duruşma uygulamasını yargının hizmetine sunduk. Salgın sürecinde yargı camiamız ve vatandaşlarımız bu uygulamadan ciddi yardım sağladı. Türkiye'nin adalet ve kalkınma başarısının sırrı devletin milletle beraber yol yürümesi ve yol yürürken de kendisini sürekli olarak yenileyebilmesidir.

"HER İLDE SULH KOMİSYONLARINI DEVREYE ALIYORUZ"

Meclisimizin iradesine sunacağımız yeni yargı paketlerinde talep ve beklentileri kolaylaştırıcı bir yaklaşımla sağlamayı esas alacağız. İcra konularını, aile hukuku alanında çocukla kişisel ilişki kurulmasından tamamen çıkaracağız. Çocuğun üstün yararını hakim kılacağız. İdari sulh usulü, sistemi rahatlatacak bir uygulama olacak. Dosyalar arasından vakit kaybetmeden hakkına kavuşmasını istiyoruz vatandaşın. Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Bugün bir hakime düşen yıllık dosya sayısı adli yargıda 709. İş yükünde son 10 yılda düşüş sağlandığını görüyoruz, bu oranı daha da aşağıya çekecek alternatifler düşünüyoruz. Hakim - savcı yardımcılığı müeessesini de yeni adli yılda milletimizin hizmetine sunacağız. Hakim ve savcılık mesleğine adım atacak genç kardeşlerim, bu yapılanların hedefine ulaşması ancak nitelikli insan kaynağı ile mümkündür. Yorulmadan okumanız, teori ve pratiği yakından takip etmeniz bu millete olan borcunuzdur. Vazifenizi icra ederken hukukun üstünlüğü ilkesi ve masumiyet karinesine leke sürdürmeyin. İnancı, kökeni, kimliği ne olursa olsun tek bir vatandaşın dahi hukukunun yenilmesine müsaade göstermeyin."