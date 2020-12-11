Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta sonu kısıtlaması Hakkında Önemli Detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta sonu kısıtlamasında değişiklik yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta sonu kısıtlaması Hakkında Önemli Detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde medya temsilcileriyle söyleşi gerçekleştirdi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilip genişletilmeyeceği sorulan Erdoğan, “Bizim Bilim Kurulu’nda öyle bir şey yok. Bizim Bilim Kurulu’nun bize söylediği, şu anda hafta sonlarında, yani cuma akşamı 09.00’dan itibaren pazartesi sabahı 05.00’e kadar eve kapanalım. Dediği bu. Buna uyuyoruz.” açıklamasında bulundu.

"BİLİM KURULU SON DURUMU DEĞERLENDİRİYOR"

Yeni koronavirüs tedbirlerinin gelip gelmeyeceği de sorulan Erdoğan, şunları söyledi:

“Bilim Kurulumuz bu konuda son durumu değerlendirmek üzere sürekli toplanıyor. Fakat şu anda dünyanın her yerinde maalesef ciddi bir sıkıntı var. Tabii biz artık özellikle aşılara adeta endekslendik. Biliyorsunuz şu anda Çin’den ilk etapta 10 milyon doz aşı gelecek, bunu 50 milyona tamamlayacağız. Bunların ödeme planıyla ilgili imzayı da atmış durumdayım. Bu uygulamadan sonra temenni ederiz ki inşallah alınacak olumlu netice zaten kısa zamanda kendini gösterecektir. Ama bütün mesele burada gerek gönüllülük konusuna hassasiyet gösterilmesi gerek. 65 yaş üstü ile ilgili planlamalarımıza halkımızın uymasıdır. Bütün bunların dışında yine bir başka olay da şu anda cuma akşamından başlayıp pazartesi sabahına kadar yaptığımız uygulamaya halkımızın uymasıdır. Burada tereddütsüz bir ilgi, alaka bekliyoruz.

Çünkü Bilim Kurulumuzun da tavsiyesi; ‘evimizde bulunmaktan başka şu an çıkış yolumuz yok’ diyorlar. Bir de tabii zaman zaman maalesef bazı yerlerde toplu bulunmalar var ki bu konuda da İçişleri Bakanlığımız çok kararlı. Yine söylüyorum özellikle bu süreç içerisinde sigara, nargile içenlere, bunların hastalarına tavsiyem bunlardan kaçınmalarıdır. Çünkü sigara da nargile de akciğerin bir numaralı düşmanıdır. Yani doktorlar nereye bakıyor? Akciğer tutulmasına bakıyor. Yani orada bir tutulma varsa diyor ki bu ağıra gidiyor, sıkıntı var. Şimdi buna da benim vatandaşımın dikkat etmesi lazım. İçme şu meredi ya. Sigarayı, nargileyi içme. Kendi kendinin katili oluyorsun.”