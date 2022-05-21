bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Şöleni'nde tribünleri selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da AK Parti’nin Gençlik Şöleni'nde tüm tribünleri selamladıktan sonra konuşmasına başladı. Binlerce gencin doldurduğu tribünlerde büyük coşku yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Şöleni'nde tribünleri selamladı
Kamusaati
Kamusaati
21 Mayıs 2022 Cumartesi 23:20

Adana tarihi bir güne ev sahipliği yapıtı.

AK Parti Adana Gençlik Kolları'nın Yeni Adana Stadı'nda düzenlediği Gençlik Şöleni'nde 81 ilden gelen gençler stadı doldurdu.

Yoğun ilgi nedeniyle stada giremeyenlerde oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde gençlere katıldı.

Yoğunluk nedeniyle stada giremeyenler için Cumhurbaşkanı dışarıda bir konuşma yaptı.

Daha sonra Erdoğan'ın stada girmesi ile coşku doruğa çıktı.

Tek tek tribünleri dolaştı

Erdoğan, gençlerle dolu tribünleri tek tek selamladıktan sonra konuşmasına başladı.

Erdoğan'ın stada girişi ve sonrasında yaşanan coşkuda kameralara birbirinden renkli görüntüler yansıdı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Çaya gelen zamlar raflardaki fiyatlara yansıdı
Çaya gelen zamlar raflardaki fiyatlara yansıdı
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Sen kim Abdülhamid'e saygısızlık kim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Sen kim Abdülhamid'e saygısızlık kim
0
Suriye Dışişleri, 1 milyon Suriyeli'nin geri gönderilmesini kabul etmedi
Suriye Dışişleri, 1 milyon Suriyeli'nin geri gönderilmesini kabul etmedi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.