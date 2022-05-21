Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Şöleni'nde tribünleri selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da AK Parti’nin Gençlik Şöleni'nde tüm tribünleri selamladıktan sonra konuşmasına başladı. Binlerce gencin doldurduğu tribünlerde büyük coşku yaşandı.
Adana tarihi bir güne ev sahipliği yapıtı.
AK Parti Adana Gençlik Kolları'nın Yeni Adana Stadı'nda düzenlediği Gençlik Şöleni'nde 81 ilden gelen gençler stadı doldurdu.
Yoğun ilgi nedeniyle stada giremeyenlerde oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde gençlere katıldı.
Yoğunluk nedeniyle stada giremeyenler için Cumhurbaşkanı dışarıda bir konuşma yaptı.
Daha sonra Erdoğan'ın stada girmesi ile coşku doruğa çıktı.
Tek tek tribünleri dolaştı
Erdoğan, gençlerle dolu tribünleri tek tek selamladıktan sonra konuşmasına başladı.
Erdoğan'ın stada girişi ve sonrasında yaşanan coşkuda kameralara birbirinden renkli görüntüler yansıdı.