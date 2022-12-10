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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazprom Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazprom Başkanı Aleksey Miller'la görüştü. Görüşmede Türkiye'nin doğalgaz merkezi olma planını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazprom Başkanı ile görüştü
Kamusaati
Kamusaati
10 Aralık 2022 Cumartesi 00:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Gazprom'dan görüşmeyle ilgili bir bilgilendirme yapıldı. Buna göre iki isim görüşmede Türkiye'nin doğalgaz merkezi olma planını ele aldı.

Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım boru hattına dönük saldırıların ardından Rusya lideri Vladimir Putin'in gündeme getirdiği teklife, Cumhurbaşkanı Erdoğan sıcak bakmış ve üzerinde çalışılacağını söylemişti.

Miller'ın ziyaretinde ayrıca Türkiye'nin Rusya'dan aldığı gazla ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu. Görüşmede kış ayları yaklaşırken Türkiye Rusya arasındaki gaz kontratları çerçevesinde Rus gazının miktarı ve fiyatıyla ilgili başlıkların ele alındığı tahmin ediliyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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