Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon için tarih verdi: 2023'ün şubat ve mart aylarından itibaren bu sorunu geride bırakacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada enflasyon sorununun geride kalacağı tarihi paylaştı. Erdoğan, "2023 şubat ve mart aylarından itibaren artık enflasyon sorunlarını önemli ölçüde geride bırakmış olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, artan enflasyon sorununun çözümü için de tarih verdi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bugün ülkemizde küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş, kendi küçük hesapları uğruna fiyat artışlarını körükleyenlerin yarattığı belirsizlik, dövizdeki istikrarsızlık gibi faktörlerin yol açtığı denge gibi sorunlar vardır. Biz buna bardağın boş tarafı diyelim. Peki bardağın dolu tarafında ne var?

"30 MİLYON İSTİHDAMIMIZ VAR"

Son 20 yılda 3,5 trilyon dolarlık yatırım yapan sanayiden turizme, konuttan sosyal desteklere her alanda güçlü altyapıya sahip bir ülke olduk. İhracatçılarımızın başarıları var. Bereketli bir sezona hazırlanan turizmcilerimiz var. Yağışlı geçen bir mevsimin ardından iyi bir hasat bekleyen üreticilerimiz var. Geçen yılın ocak ayına göre 31,5 milyondan 34,2 milyona çıkan işgücümüze karşılık 27,5 milyondan 30,4 milyona yükselen istihdamımız var. Her gün daha da yükselen rakamlarla ülkemize gelen yatırımcılar var. İşte bu Türkiye 100 trilyon dolarlık dünya pazarından hak ettiği payı almak için ne gerekiyorsa hazırdır.

"TÜRKİYE EKONOMİ PROGRAMINI KARARLILIKLA UYGULAYACAĞIZ"

Artık Türkiye'nin ülkesini yüksek faizle soydurmayacak, istihdamla ayakta tutacak, ihracatla ve cari fazlayla güçlendirecek bir yola ihtiyacı vardır. Kendi sorunlarını çözmek için kullanmadıkları yol ve yöntemleri bize dayatanların durumu, kendi hastalığını iyileştirmek için kullanmadığını ilaçları başkalarına yazan doktorun durumuna benziyor. Bu tezgaha tekrar düşemeyiz, düşmeyeceğiz. Milletimizin yaşadığı geçim zorluğunu, refahında ortaya çıkan azalmayı mutlaka telafi ederek yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyümeye dayalı Türkiye ekonomi programını kararlılıkla uygulayacağız.

"ŞUBAT VE MARTTAN İTİBAREN GERİDE BIRAKACAĞIZ"

İnsanlarımızın döviz altın tasarrufu alışkanlıklarını TL'ye yönlendirmek için çeşitli alternatifleri devreye alıyoruz. Rasyonel gerekçelerle izah edilemeyecek fiyat artışlarına karşı hukuki ve idari tedbirler geliştiriyoruz. Ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede temmuz ayındaki enflasyon farklarıyla, ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Enflasyonun geçtiğimiz aralık ve ocak gerçekleşmeleriyle sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 şubat ve mart aylarından itibaren artık bu sorunları önemli ölçüde geride bırakmış olacağız.

"TÜRKİYE İÇİN 'BİTİYOR' DİYENLERİ ÜÇ GRUBA AYIRABİLİRİZ"

Ülkemizi "batıyor, bitiyor" yaygarasıyla farklı bir konuma yerleştirmek isteyenleri üç gruba ayırabiliriz. "Birinci grupta içte ve dışta yıllarca ülkeyi sömürerek kendisini büyütmüş bir kesim var. Bunların endişesi reel ekonomiyle büyüyen Türkiye'den eskisi kadar çok kazanç sağlayamayacak olmalarıdır. İkinci grupta, ilk gruptakilerin yönlendirmesiyle hareket eden akademisyen, gazeteci görünümlü tetikçiler bulunuyor. İşin açıkçası bunları çok kale almıyoruz. Bu tetikçileri çok da adam yerine koymuyoruz. Üçüncü grupta ise hükümetimize, ittifakımıza besledikleri husumetten dolayı her şeye körü körüne saldıranlar bulunuyor. İlk iki grubun en çok istismar ettiği de bu kesimdir."