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Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ`da katıldığı deprem konutlarında ev ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ`da katıldığı deprem konutları anahtar teslim töreni sonrasında yeni konutları gezdi. Erdoğan, bir ailenin de davetini geri çevirmeyerek evine misafir oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ`da katıldığı deprem konutlarında ev ziyareti
26 Ocak 2021 Salı 01:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev ziyareti

1/5 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ`da katıldığı deprem konutları anahtar teslim töreni sonrasında yeni konutları gezdi. Erdoğan, bir ailenin de davetini geri çevirmeyerek evine misafir oldu.

2/5 Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle şehri havadan inceledikten sonra depremin 1. yıl dönümünde düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı.

3/5 Tören sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Erkaya Yırık ile birlikte yeni yapılan konutları gezerek inceledi.

4/5 Evlerine yerleşen vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir ailenin de davetini geri çevirmeyerek evine misafir oldu.

5/5 Ziyaret sonrasında konutların bulunduğu bölgeden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın açılışı yapılacak olan İpek Yolu Gençlik Merkezi`ne geçeceği belirtildi. Halil İbrahim Varlı

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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