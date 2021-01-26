Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ`da katıldığı deprem konutlarında ev ziyareti

2021 LGS (Liseye Geçiş Sınavı) Konuları ve Soru Dağılımları MEB, 2021 Lgs örnek sorular 2021 Merkezi Sınav Konuları ve Soru Dağılımı MEB, Bilindiği üzere teog kaldırıldı ve yerine Liseye geçiş sınavı bir başka deyişle merkezi sınav getirildi. Bizlerde sizler için Yeni sınav sitemine ait Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri , İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve İngilizce derslerinin konularına aşağıdan ulaşabilirsiniz.