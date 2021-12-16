Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide sıkıntılar var, bunları aşacağız

Türk Lirası'nın dolar karşısındaki düşüşüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim paramız bellidir. O da Türk Lirası’dır ve biz Türk Liramızı yedirmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte dolar şuydu ve doların o olduğu dönemden hesabı dolar üzerinden yaparak şu andan asgari ücreti tespit etmek gerekir gibi yaklaşımlar şu andaki çalışan işveren istismarından başka bir şey değildir. Sizin geçmişinizde acaba siz Türk Lirası’nın olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları. Bizim paramız bellidir. O da Türk Lirası’dır ve biz Türk Liramızı yedirmeyeceğiz.

Şu anda bazı sıkıntılar var bu sıkıntıları da evelallah en kısa zamanda aşacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Yeni ekonomi programında önceliği istihdamın korunmasına verdiğimizi her fırsatta söylüyoruz. Salgın sürecindeki, istihdam merkezli destek politikaları sayesinde sıkıntı yaşamadık. Son dönemde kurdaki dalgalanma ve fahiş fiyat artışlarıyla çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vereceğiz.

Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı büyümesini hızlandırmak için gereken adımları hızlandırmayı sürdüreceğiz. Yeni tedbirlerle istikrar ve güven iklimi konusunda önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum."