Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimiz harekete geçmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merkez üssü Kahramanmaraş olan felakete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında tüm imkanların seferber edildiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

TSK ve belediyelerimiz başta olmak üzere afet çalışmalarında eğitime sahip kurumlarımız göreve çağrılmıştır. Hali hazırda 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte. Yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızın tespiti ve kurtarma faaliyetleri kesintisiz bir şekilde sürüyor.



Biz de depremin yaşandığı andan itibaren gerek bölgedeki gerek Ankara'daki arkadaşlarımızla iletişime geçerek takibe aldık. Bakanlarımız deprem bölgesindeki şehirlere giderek çalışmaları yerinde koordine etmeye başladılar. Ülkemizin 4 bir yanından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri sevk edildi sevk ediliyor. Gönderilen yardım ve arama kurtarma ekiplerine vatandaşlarımızda yardımcı oluyor.