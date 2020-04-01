Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet İçinde Devlet Olmanın Gereği Yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan il başkanlarına seslendi. Video konferans yoluyla yapılan konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

En büyük avantajımız güçlü sağlık altyapımız. Kurumlarımız uygulamaları sıkı bir şekilde takip ediyor, tedbirlere riayet etme konusunda AK Parti teşkilatlarının ve partimize gönül verenlerin örnek ve öncü olması gerekiyor. Aksilikler kısa sürede yetkili kurumlara bildirilmeli.

Milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Vatandaşlarımız kendilerini karantinaya alırsa daha ileri tedbirlere gerek kalmaz.

Amacımız, ülkemizin bu sıkıntılı dönemi en kısa sürede, en az kayıpla geride bırakmasını temin etmektir.

Sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak hastalığın yayılma hızını o derece çabuk kırarız.

Şehirlerarası ulaşım kısıtlandı ihtiyaç halinde şehir içi ulaşımda da benzer tedbirleri uygulamaya sokabiliriz.

Üretimin ve ihracatın devam etmesi konusunda kararlıyız.

Biz Bize Yeteriz kampanyasında toplanan paralar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır.

Kampanyayı devletimiz yürütüyor. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Tüm kampanyalar sadece devletimizin açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir.

Muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Eğer duymuyorsa milletimiz vakti geldiğinde onlara cevabı verir.

TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©