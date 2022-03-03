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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Devlet Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli, Beştepe'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Devlet Bahçeli görüşmesi
Ömer
Ömer
03 Mart 2022 Perşembe 17:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den kritik görüşme...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, iki liderin bugün bir araya geleceğini duyurmuştu.

Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesi, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti ve yaklaşık 1 saat sürdü.

RUSYA'NIN UKRAYNA HAMLESİ ELE ALINDI

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Rusya-Ukrayna arasında yaşanan kriz masaya yatırıldı.

İÇ VE DIŞ GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

Ayrıca siyasetteki son gelişmeler ile Seçim Kanunu'nda yapılacak değişiklik de konuşuldu.

Görüşmenin bir diğer gündemi ise Cumhur İttifakı'nın, 2023 Haziran'da yapılacak seçimler öncesindeki hazırlıkları oldu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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