Cumhurbaşkanı Erdoğan - Devlet Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. Jandarma bekçi alımı başvuru, BEKÇİLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NE KADAR?, BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI, Bekçi alımı 2022: Bekçilik alımı başvuru tarihleri, şartları neler?, EGM PA bekçi alımı ne zaman, başvuruları başladı mı, bekçilik ilanı yayımlandı mı?, BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?, BAYAN BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?