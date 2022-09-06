Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a harekat açıklaması

Yunanistan'a harekat olacak mı?, 12 adaya harekat yapılacak mı?, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan'a harekat sorusuna "Anlattıklarım bir rüya değil, bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak geliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Bosna Hersek'e hareket etti.

Erdoğan burada, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile baş başa görüşürken, ardından da heyetlerarası görüşmeye katıldı.

Anlaşma ve imza töreni sonrasında ise ortak basın toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

"Bir gece ansızın gelebiliriz dediniz. Yunanistan bunu savaş tehditi olarak değerlendiriliyor. Çekya'da 'Bu bir Avrupa Birliği üyesi ülkesine karşı tehdittir bunu kabul edemeyiz' dediler. Türkiye gerçekten Yunanistan'a karşı bir askeri hareket düşünüyor mu?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

"Anlattıklarım rüya değil"

"Benim anlattıklarım rüya değil bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak vakti saati geldiğinde gelebiliriz.

"Vakit saat gelirse gereği yapılır"

Buralardan hareketle bize karşı bu tür gayrimeşru tehditler devam ederse, sabrın bir sonu vardır, vakit saat gelirse gereği yapılır. Uçaklarımıza radar kilidi atmak hayra alamet değildir." ifadelerini kullandı.