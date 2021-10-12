Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Hakkında önemli açıklamalar

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 özel harekat polisinin şehit olduğu saldırıya değinerek "Gereken adımları atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu sonrası açıklamada bulundu.

Suriye'den Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki zırhlı araçlara yönelik yapılan saldırıda görevli 2 özel harekat polisinin şehit olmasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"POLİSLERİMİZE YÖNELİK SALDIRILAR ARTIK BARDAĞI TAŞIRMIŞTIR"

"Artık tahammülümüz kalmadı. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede gereken adımları atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"Sağlık alanında Kovid-19 salgınındaki gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldık. Türkiye bu kürsel tehdide karşı en başından beri dünyada en iyi kriz yönetimini sergileyen ülkelerin başında geliyor.

Gereken her türlü tedbiri almak, hizmeti sağlamak suretiyle hayata geçirdiğimiz bu stratejinin ne kadar doğru olduğunu dünyada yaşnanan gelişmeler bir kez daha teyit ediyor. 2018 yılında yönetim sistemimizi değiştirerek bugünlere kendimizi hazırladık. Elbette salgın bitmiş değildir, tedbirlere riayet etmeyi sürdürmeliyiz.

"FIRSATÇILARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Fahiş artışların yaşandığı bir dönemde çoğu ülke pahalılık yanında ciddi mal ve ürün sıkıntısıyla karşı karşıyadır. Vatandaşlarımızı ve üreticilerimizi korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Artık daha çok üreten, ihraç eden, kazanan özel sektörümüzün de kendi çalışanlarını aynı şekilde koruyacak bir anlayışı ortaya koyacağına inanıyorum. Milletimizin mağduriyetine yol açan fırsatçıları yakından takip ediyoruz, önceğimiz milletimizin huzurudur, geleceğidirdi. Birileri Türkiye'ye siyasi konularda yapamadıkları diz çöktürme işini ekonomi üzerindne yapmaya çalışıyor. Bundan sonra Türkiye, ekonomik olarak her geçen gün çok daha güçlenecektir.

ENGELLİ ÖĞRETMENLERE ATAMA MÜJDESİ

3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını duyurmak isterim.

"HEDEFLERİMİZE DOĞRU KARARLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜYORUZ"

Bugün Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç olarak yükselen yıldızının gerisindeki en önemli unsurlarından biri de etki halkasıdır. Türkiye'deki 3,6 milyon Suriyeliyi, toplamda 5 milyonu bulan sığınmacı varlığını yük olarak görenler meseleye buradan bakmalıdır. Her alanda ülkemizi kalkındaracak politikalarla, yatırımlarla, hizmetlerle hedeflerimize doğru kararlı bir şekilde yürüyoruz. Artık hedeflerinin çoğuna ulaştığımız 2023 vizyonumuzu yeni ve daha büyük adımlarla tahkim ettiğimiz bir döneme giriyoruz.

"PARİS ANLAŞMASI'NI MECLİSİ'MİZİN ONAYIYLA YÜRÜRLÜĞE KOYDUK"

Bugün gelişmiş diye tabir edilen ülkeler insanlığın ortak mirası olan çevreyi çok hoyratça tüketmiştir. Salgın döneminde üretimde ve insan hareketliğinde yaşanan kısmi yavaşlamanın bile dünyamızı tabiat dengeleri açısından ne kadar rahatlatığını uzaydan çekilen resimler gösterdi. İklim değişikliği herkesi ilgilendiriyor. Türkiye olarak Paris İklim Anlaşmasını Meclisi'mizin onayıyla yürürlüğe koyduk. Önümüdeki dönem için yeşik kalkınma devirimini tüm çalışmalarımızın merkezine yerleştireceğiz."