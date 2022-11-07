Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partilere anayasa değişikliği resti: Uzlaşma sağlanamazsa Cumhur İttifakı olarak Meclis'e getireceğiz

Ana gündem maddesi anayasa değişikliği olan Kabine Toplantısı sona erdi. Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilere resti çekti. Başörtüsüyle ilgili anayasa tekliflerini Meclis'teki partilere götürdüklerini söyleyen Erdoğan, "Uzlaşma sağlanamazsa Cumhur İttifakı partileri olarak Meclis'e sunmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat 40 dakika süren görüşme sonrası alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği konusunda siyasi partilere resti çekti.

"DESTEK GELMEZSE MECLİS'E BİZ GÖTÜRÜRÜZ"

Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta başörtüsü serbestisini ve ailenin korunması hususlarını içeren anayasa değişikliği teklifimizi arkadaşlarımız mecliste siyasi grubu bulunan partilerle görüştüler. Şayet uzlaşma sağlanabilirse o şekilde, sağlanamazsa Cumhur İttifakı partileri olarak Meclis'e sunmayı planlıyoruz. Prensip olarak temel halk ve özgürlüklerle ilgili konuların halk oylamasına götürülmesini doğru bulmuyoruz. Ancak Meclis denkleminde başka bir mecburiyet gerekirse onun gereğini yapmayı da boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz. Milletimize sözümüz gereği Meclis denkleminde başka mecburiyet ortaya çıkarsa onun gereğini yapmanın da boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı programımızın müjdesini 28 Ekim'de Ankara'da adına yakışır törenle milletimizle paylaştık. Cumhuriyetimizin yüzyılına eser ve hizmet altyapısıyla bir büyük vizyonu kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Seçimlerden önce kamuoyunun karşısına Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir hazırlıkla çıkmayı planlıyoruz. 81 vilayette, özellikle ilçelerde yapacağımız programlarla milletimizin Türkiye Yüzyılı'na ilişkin beklentilerini alarak vizyonumuzu somutlaştıracağız.

"KURALARIN ARDINDAN TOKİ KONUTLARI İNŞA EDİLECEK"

TOKİ'nin yapacağı evlerin kuraları mart ayına kadar bitecek. Daha sonra komutların inşasına geçilecek. Türkiye Yüzyılı vizyonunu milletimizle birlikte hazırlıyoruz. Milletimizin beklentilerini tekliflerini alarak vizyonumuzu somutlaştıracağız. Milletimiz için Togg önemli sembol haline gelmiştir. Sadece bir firma, marka, üretim tesisinin değil topyekün 85 milyonun başarısı olarak görülmektedir. Hala yapılan işi önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya çalışan zihniyetin umutsuz çırpınışlarını ibretle takip ediyoruz.

"TOGG MART SONUNDA YOLLARA ÇIKACAK"

Teknolojisi ve akıllı cihaz özellikleriyle geleceğin aracı olan inşallah Şubat'ta satışı başlayacak Mart sonunda yollara çıkacak Togg'a başarılar diliyoruz. Türkiye'nin kalkınma devrimlerinin önemli başlıklarından biri sağlık alanında geldiği seviyeyi, hedeflerini 31 Ekim'de düzenlenen toplantıda değerlendirme imkanı bulduk.

"ŞEHİR HASTANELERİ SAĞLIKTA DEVRİMİN EN ÖNEMLİ SEMBOLÜ"

Sağlıkta devrimin en önemli sembolleri güçlü altyapımız ve şehir hastanelerimizdir. Ülkemizin her köşesine uzanan yaygın altyapımızla küresel bir markaya dönüştürüyoruz. Gıpta ile bakılan birikimi Türk devletleri teşkilatı olmak üzere tüm dostlarımızla paylaşımlarımızla hakkaniyetli ve insani duruşumuzun gereği olarak görüyoruz. Sağlık turizminden ülkemizin aldığı en üst paya çıkarmayı hedefliyoruz. 81 vilayet ve ilçelerde görev yapan müftülerimizle bir araya geldik.

"POLİSİMİZE İFTİRA ATANLAR SİNSİ NİYETLERLE HAREKET EDİYOR"

Polis akademimizin komiser yardımcıların mezuniyet töreninde sevince ortak olduk. Yeniden yapılandırdığımız polis akademimiz başarılı çalışmalarıyla göz dolduruyor. Uyuşturucu gibi insanlık suçuyla polis ve milletimize iftira atanların sinsi niyetlerle hareket ettiklerinin altını çizmek istiyorum. Her kim Türkiye'yi terör örgütleri, küresel kaçakçılarla, aynı kefeye sokuyorsa yaptığı işin adı 5. kol faaliyetidir.

"TÜRKİYE 5. KOL ELEMANLARINDAN ÇOK ÇEKTİ"

Türkiye 5. kol elemanlarından çok çekmiştir. Milletimiz uzun süre bu faaliyet sebebiyle eserlerden mahrum kalmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılından aldığımız ilhamla ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırladığımız kritik dönemde aynı oyun sergilenmeye başlandı. Ama bu defa açık ve net konuşuyorum; başaramayacaklar.

"KÖY OKULLARI KÜLTÜR MERKEZLERİ HALİNE GELECEK"

Bu sabah Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından Köy Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. Köy Yaşam Merkezi projesiyle artık kullanılmayan köy okulları binalarımızı hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla yeniden aktif birim haline getirmeyi hedefliyoruz. İlkokul eğitimi verilmekle kalmayacak, okul binalarımız köy halkının ihtiyaçlarına göre çeşitlenen, kültür ve sanat faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezler haline gelecek.

"DEVLET MİLLET KUCAKLAŞMASININ ODAĞINA ÖZGÜRLÜĞÜ YERLEŞTİRDİK"

Milletimizin zenginliğinden ve kucaklaşmasından güç alan devletimizi her alanda dünyada hak ettiği yere çıkartmak için gece gündüz çalışıyoruz. Devlet millet kucaklaşmasının odağına özgürlüğü yerleştirdik. Biz milletine husumet besleyen korkaklarla mücadele ederek zihinlere ve kalplere vurulan prangaları kaldırarak Türkiye'yi bu günlere getirdik. Ülkemize kazandırdığımız ve kazandıracağımız eserler yanında bu tarihi zihniyet dönüşümünü kast ediyorduk. Ülkemizi 81 vilayeti 85 milyon insanı kuşatan eser ve hizmetlerimizle zenginleştirirken gerçek özgürlüğün zeminini döşüyorduk. Gelişmiş ülkelerdeki demokrasi ve refah standartlarına gıpta ile bakan insanımıza çok daha ileri hakları sunmak için mücadele ederken vatandaşımızın özgürlük talebine cevap veriyorduk.

"ADALET REFORMLARININ ALTINDA BİZİM İMZAMIZ BULUNUYOR"

Elimize kolumuza sarılanların paçamızı çekenlerin özgürlük söylemlerinin arkasındaki faşist söylemi milletimiz biliyor. Uzunca bir süre belirli grupların elinde vesayetin kılıcı olarak hoyratça istismar edilen adaletle ilgili reformların altında bizim imzamız bulunuyor. Adalet arayışımızın samimiyetimizin sorgulanmasına asla rıza gösteremeyiz. Önümüze türlü zorluğu çıkartanların ellerine fırsat geçtiğinde ilk yapacakları iş bu süreci tersine çevirmeye çalışmak olacaktır. Özgürlüğün de adaletin de siyaseti olmaz.

2,5 MİLYON VATANDAŞA 3,2 MİLYAR LİRA DESTEK

Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği kritik süreç sosyal desteklerin önemini daha da artırmaktadır. Bu tür dönemlerin en yıkıcı etkileri düşük gelirlerinin üzerinde ortaya çıkmaktadır. Bizim sosyal destekler konusundaki hassasiyetimiz çok daha fazladır. Hayatının idamesi için gereken temel ihtiyaç maddelerine ulaşamayan vatandaşlarımıza kapsamlı yardımlarımız zaten devam ediyor. Bunların rakamlarını sürekli güncelleyerek devletimizin kimsesizlerin kimsesi olma vasfını koruyoruz. Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımızla paylaşma düşüncemizin ürünü bu programlardan biri de Türkiye Aile Desteği'dir. 2,5 milyon vatandaşımıza 3,2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.

3 MİLYON HANEYE ELEKTRİK DESTEĞİ

Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon tutarındaki ödemesi bu hafta içinde yapılacaktır. Doğalgaz yardımının kış dönemi ilk grup ödemesi yine bu hafta içinde gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızın kış dönemindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla binin üzerindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza aktarılacak periyodik payı iki kat artırarak 450 milyon liraya çıkardık. 7 milyar lira tutarında sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk."