Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Millet aç diyorlar

Muhalefetin söylemine tepki gösteren Erdoğan, vatandaş için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti. Erdoğan, muhalefete "Buyurun, siz de doyuruverin" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde, muhalefet partileri tarafından sıklıkla dile getirilen "Millet aç" şeklindeki söylem vardı.

"AÇ OLANLARI SİZ DE DOYURUN"

Özellikle koronavirüs salgını döneminde vatandaş için tüm imkanları seferber ettiklerinin altını çizen Erdoğan, herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aç olarak dolaşanları siz de doyurun." diyerek muhalefete seslendi ve şunları söyledi:

"TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK"

"Şimdi bakıyorsunuz sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara. Durmadan hep iftira. Neymiş? Millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Bütün bu sürecin içerisinde tüm imkanlarımızı seferber ederek bunları yaptık.

"NANKÖRLÜK PARAYLA DEĞİL"

İşçilerimize yaptık, esnafımıza yaptık. Yapmaya devam ediyoruz ve bu konuda en ufak bir aksama söz konusu değil. Yapılandırma ise bütün yapılandırmaları yapıyoruz. Ama nankörlük parayla değil. Onlar yine nankörlüğe devam ediyor. Varsın devam etsinler.

"BUNLAR ÇIKMIŞ 'MİLLET AÇ' DİYOR"

İşte daha yeni hububat ve çay fiyatlarını açıkladık. Şimdi fındık geliyor, fındık fiyatlarını açıklayacağız. Milletimizden elhamdülillah gayet güzel teşekkürler alıyoruz. Ama bunlar çıkmış 'millet aç' diyor."