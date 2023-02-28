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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'kentsel dönüşüm' tepkisi

Kentsel dönüşüme dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin geçmişte konuyla ilgili söylediklerinin kayıtlarını herkese izleteceğini belirterek "Artık bu bedeli kimsenin bu millete ödetmeye hakkı yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'kentsel dönüşüm' tepkisi
Kamusaati
Kamusaati
28 Şubat 2023 Salı 23:48

Türkiye, büyük felaketin yaralarını sarıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından 11 il yerle bir oldu.

Deprem bölgelerinde 44 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, birçok vatandaş da evsiz kaldı.

Deprem riski taşıyan ve bu nedenle birçok kez canı yanan Türkiye'de, büyük yıkımların önüne geçilebilmek için kentsel dönüşüm projesi başlatıldı.

Bu proje ile eski binalar yıkılıp, yerine depreme dayanabilecek kapasitede olan binaların yapılması hedeflendi.

Projede belirli bir yol katedilirken, muhalefet kanadı kentsel dönüşümü engellemek adına çeşitli girişimlerde bulundu.

Muhalefete 'kentsel dönüşüm' tepkisi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da kentsel dönüşüme dikkat çekti. 

"Artık bu bedeli kimsenin bu millete ödetmeye hakkı yok"

"Kentsel dönüşüm konusunda kimsenin kaprisiyle kaybedecek vaktimiz yok" diyen Erdoğan, muhalefete tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

Başta ana muhalefet olmak üzere yavru muhalefet, hepsinin kentsel dönüşümle ilgili geçmişte söyledikleri bütün kayıtları elimizde mevcut. Ve bunları özellikle tekrar tekrar izleteceğiz. Artık bu bedeli kimsenin bu millete ödetmeye hakkı yok.

"Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, hızlı ve adil yapabilecek kimsenin olmadığına inanıyoruz"

Tecrübelerimizi ve karşılaştığımız engelleri göz önüne alarak kentsel dönüşüm projelerini mümkün olan en kısa sürede bitirecek bir modele yöneleceğiz. Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin olmadığına inanıyoruz.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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