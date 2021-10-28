Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te CHP-HDP ortaklığına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin HDP'nin isteği doğrultusunda tezkereye hayır oyu vermesinin üzücü bir durum olduğunu söyledi.

Türkiye'de kamuoyunun gündeminde, Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin 2 yıl uzatılmasına dair TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var.

Mehmetçik'e Suriye ve Irak'a sınır operasyon yetkisi veren tezkereye AK Parti, MHP ve İyi Parti evet derken, hayır diyeceği önceden belli olan HDP'nin yanı sıra CHP'nin de hayır demesi tartışmalara neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün, AK Parti grup toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"CHP'NİN HDP'YE TESLİM OLMASI.."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin HDP elinde oyuncak olduğunu ve bu duruma tüm CHP'liler adına üzüldüğünü vurgulayarak "Türkiye'yi Suriye'den dışlamak isteyenlerin kullandığı ne kadar argüman, sergilediği ne kadar çirkeflik varsa hepsini güya soru haline getirip önümüze koyuyorlar.

Tamam, biz kimin kılıcını çaldığınızı biliyoruz. Siz kendinizi bu kadar belli etmeyin bari.

Hiç şüphesiz siz burada asıl önemli olan ülkemizin en büyük ikinci partisi durumundaki CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, HDP'ye biat etmesi, HDP'ye boyun eğmesidir.

Yazık hem demokrasi adına hem milli güvenliğimiz adına ne kadar üzüntü verici ne kadar hazin bir tablo...

MUSTAFA KEMAL'İN İTLERİ DİYENLERİN...

Kendilerine 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyenlerin, onlara 'Mustafa Kemal'in itleri' diyerek hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini görmek bizim bile ağrımıza gidiyor.

ALLAH CHP'YE GÖNÜL VERENLERE SABIR VERSİN

Allah CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın sabrını artırsın. Ama anlaşılan o ki CHP yönetimi, bu fotoğraftan herhangi bir rahatsızlık duymuyor.

CHP Genel Başkanı'nın askerliği çocuk oyuncağı veya televizyon şovu sanan cehaletini milletin taktirine bırakıyorum.

CAHİL BİR TİPLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Küresel ve bölgesel askeri iş birlikler, diplomatik incelikler, ülkenin ve milletin menfaati için atılacak adımlar konusunda en küçük bir fikri daha doğrusu böyle bir derdi olmayanlar bu hususları konuşmak bile abestir.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muhalif gücünün tamamının profesyonel askerlerden oluştuğunu bilmeyecek, sınır ötesi harekâtların sokaktan toplanan rastgele kişilerle yapıldığını sanacak cahil bir tiple karşı karşıyayız.

KILIÇDAROĞLU HDP'NİN EMİR ERİ KONUMUNA GELDİ

Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olduğumuz doğrudur. Asıl sorulması gereken soru; Kılıçdaroğlu'nun nasıl olup, HDP'nin emir eri konumuna geldiğidir.

Türkiye'nin ve Türk milletinin aleyhinde ne malzeme varsa hemen dört elle sarılanların, ülkenin menfaatleri söz konusu olduğunda böyle savrulmalar yaşamalarına artık şaşırmıyoruz.

CHP ile HDP'nin perde arkasında zaten bildiğimiz ortaklığı, bu tezkere oylaması vesilesiyle aleniyet kazanmıştır.

İYİ PARTİ'NİN KARARINDAN MEMNUN OLDUK

Buna karşılık ittifakın diğer resmi ortağı İP, tezkereye 'Evet' oyu vererek, CHP ve HDP'den farklı bir yol izledi.

İyi Parti yönetimi ve milletvekillerinin siyaset üstü, milli bir konu olan Suriye ve Irak'ta yapılan terörle mücadele operasyonlarına imkan veren bu tezkereyi desteklemelerini biz memnuniyetle karşıladık." ifadelerini kullandı.