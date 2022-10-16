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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden şehidi ailesine ziyaret

Facia bölgesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayda can veren Selçuk Ayvaz'ın acılı ailesine taziyede bulundu. Ayvaz'ın bir hafta sonra 3'üncü kez baba olacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden şehidi ailesine ziyaret
Kamusaati
Kamusaati
16 Ekim 2022 Pazar 00:34

Bartın'daki maden ocağı faciası tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Yaşanan patlama, 41 işçiyi hayattan kopardı.

Bakanlar olay akşamı adrese yönelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da yola çıktı.

Facia bölgesine ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından taziye ziyaretine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden sahasındaki incelemesinin ardından Amasra’ya bağlı Uğurlar köyüne geçti.

Acılı aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ziyaret

Cumhurbaşkanı, maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden iki çocuk babası 33 yaşındaki Selçuk Ayvaz’ın annesi Habibe, babası Recep ve kardeşi Suat Ayvaz'a taziyelerini iletti.

Cenaze evine giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah sabırlar versin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullanarak, acılı annenin elini öptü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş sağlığı dilediği maden şehidinin ailesine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi.

Önümüzdeki hafta bebeği doğacak

Madenci Ayvaz’ın çocuklarının 3 ve 5 yaşında olduğu, hamile eşi Elif Ayvaz’ın gelecek hafta çarşamba günü üçüncü çocuğunu dünyaya getireceği öğrenildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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