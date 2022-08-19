Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut ve kira fiyatlarıyla ilgili müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Esenler'de katıldığı törende yaptığı açıklamasında kira ve konut fiyatlarını düşürecek yeni bir hamlenin müjdesini verdi.

Son 1 yıl içinde konut ve kira fiyatlarında yaşanılan yüzde 100 ve üzeri artışlar, ülke gündeminden düşmüyor..

Yükselen fiyatlar karşısında hükümet, yeni bir adım atmaya hazırlanıyor..

Türkiye'nin 81 iline yapılması planan sosyal konut ile vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olabilecek.

"Konut ve kira fiyatlarını düşürek yeni hamleyi önümüzdeki ay paylaşacağım"

Projeyle ilgili detaylar henüz netlik kazanmazken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler'de katıldığı konut teslim töreninde müjdeyle ilgili konuştu.

Erdoğan, "Önümüzdeki ayın ortasına doğru konut ve kira fiyatlarındaki yükselişin önüne geçecek yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"60 bin-70 bin kişinin katılımıyla bu muhteşem töreni yapıyoruz"

"Eğitimden kültür sanata, uluslararası etkinlikten milli bayramlarımıza kadar her anında İstanbulla birlikte olduk, birlikte oluyoruz. Esenler'de şuan 60 bin-70 bin kişinin katılımıyla bu muhteşem töreni yapıyoruz.

"Depremden sonra yıkılan tüm yerleri ayağa kaldırdık"

İki gün önce 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23. yıl dönümüydü, acısı yüreklerimizde hala ilk günkü gibi tazedir. O felaketin olduğu dönemde bu ülkenin iktidarında merhum Ecevit vardı. Deprem afetinde iktidar ne yaptı? Tamamen bittiler, tükendiler; fakat biz iktidara geldik tüm bu yıkılan yerleri ayağa kaldırdık.

"Milletimize ne söz vermişsek harfiyen yerine getiriyoruz"

Bu işler lafla olmaz, yalanla olmaz, çarpıtmayla olmaz. Bunun için milletimize ne söz vermişsek harfiyen yerine getiriyoruz. Ne aldatan olacağız ne aldanan. Depreme ve diğer afetlere hazırlık konusunda bu ilkeye tavizsiz şekilde bağlıyız. Aklın ve bilimin ışığında bu işlere esip gürleyenlere itibar etmemenizi rica ediyoruz.

"140 bin konut ve iş yerinin dönüşümü devam ediyor"

Geçmişte yaşadığımız acıları ve potansiyel tehditleri göz önüne alarak İstanbul'u kentsel dönüşümün merkezi haline getirdik. Bugüne kadar İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek gerçekten zor bir işi gerçekleştirdik. Tarihi bir başarıya imza attık. Sahada 140 bin konut ve iş yerinin dönüşümü devam ediyor.

Ülkemiz doğusundan batısına deprem kuşağı içinde yer alıyor. Uzunca bir süre kayda değer hiçbir adım atılmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kimde? CHP görevi aldı alalı neredeyse 3 yıl oldu. Acaba depreme yönelik, konut inşasına yönelik herhangi bir şey gördünüz mü, duydunuz mu? İstanbullu gereken dersi 2023 Haziran'da verecek mi? Ben size inanıyorum, size güveniyorum. Aşkla yürüyeceğiz, gerekeni yapacağız.

Deprem öncesi milletin canı hiçe sayıldığı gibi hala belediye tarafından herhangi bir proje gerçekleştirilmemiştir. Diğer alanlarda nasıl asırlık hizmetler kazandırdıysak, afetler konusunda da projelerimizi sürdürüyoruz. Malzeme kalitesi, acil müdahale gibi birçok alanda testlerimizi yaptık, kısa sürede istediğimiz neticelere ulaştırdık.

"Tarım Kredi Kooperatfileri'ndeki indirimler sürecek"

Tarım Kredi Kooperatfileri'ndeki fiyatlardan memnun musunuz? Artık koyun, kuzu bunların fiyatı ciddi manada düşürüldü, diğer ürünlerde de yüzde 25-30-35 gibi indirimler yaparak sizlere ulaştıracağız"