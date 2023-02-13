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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İstanbul’a getirilen depremzedelere ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İstanbul’a getirilen depremzedelere ziyaret
Kamusaati
Kamusaati
13 Şubat 2023 Pazartesi 21:58

Geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen iki büyük depremden 10 il etkilenmişti.

Yaralı depremzedeler İstanbul’da bulunan çeşitli hastanelere getirilmişti.

Yaralıları ziyaret etti

Bu hastanelerden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti.

Sağlık durumları hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulunup, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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