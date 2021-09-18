Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıları sevindiren haber: Fon kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ihracatta cumhuriyet tarihinin aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda rekor kırıldığını açıklayarak, Türkiye'nin dünya ihracatında yüzde 1 pay seviyesine ulaşıp kritik eşiği yakaladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde konuştu. Erdoğan, ihracatta Türkiye'nin aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu. Aynı zamanda ihracatın ilk defa 200 milyar dolar eşiğini açtığını belirten Erdoğan, "Artık Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 pay seviyesine ulaşarak kritik eşiği yakaladı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Artık Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 pay seviyesine ulaşarak kritik eşiği yakaladı."

"İhracatçı sayımızı önce 150 bine ardından 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz."

"Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık."

"12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı.".

"Yönetiminde Türkiye İhracatçılar Meclisinin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız."