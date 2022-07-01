Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hava sahasını ihlal eden Yunanistan'a mesaj

NATO Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "147 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan, bunun hesabını vermek durumundadır" dedi.

İspanya'nın Madrid kentinde gerçekeleşen tarihin en önemli NATO zirvelerinden biri sona erdi.

Zirve sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Yunanistan ile Türkiye arasından yaşanan gerilimle ilgili konuştu.

"Yunanistan bunun hesabını vermek durumundadır"

Yunanistan'ın Lozan ve Paris anlaşmalarına rağmen adaları silahlandırdığını belirten Erdoğan, hava sahası ihlallelerini de değindi:

"147 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan, bunun hesabını vermek durumundadır. Türkiye'nin hava kuvvetleri gereken cevabı verince rahatsız olunca.. O adalar, adacıklar.. Bunları silahlandırmaları Lozan ve Paris anlaşmalarına terstir. Bu anlaşmaları bir okuyup adımlarını atsınlar."

öte yandan yunamnistan basını gerçekleri görmeye başladı

Türkiye'nin, NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya'ya yönelik ilk dakikadan itibaren sergilediği tavır, Yunanistan basınında gündem oldu.

"in.gr" adlı internet haber sitesi, "NATO Zirvesi: Erdoğan ve müzakere sanatı" başlıklı haberinde konuyu irdeledi.

"Erdoğan, uluslararası arenada özel deneyime sahip"

Analizde, "Türkiye Cumhurbaşkanı, hâlâ uluslararası müzakere sanatına sahip olduğunu gösteriyor." denildi.

"Türkiye Cumhurbaşkanı'na 'Türkiye'yi izole eden' biri gibi davranmaya alışmış olsak da o, uluslararası arenada özel deneyime sahip." görüşünün paylaşıldığı yazıda, şu tespitte bulunuldu:

"Bazen unutuyoruz"

"Erdoğan'ın, hedeflerine ulaşabilecek yeterlilikte bir politikacı olduğunu bazen unutuyoruz."

Bu durumun, Madrid'deki NATO Zirvesi öncesi yapılan müzakerelerde açıkça görüldüğüne dikkat çekildi.

"Türkiye, NATO'da çok önemli bir ülke"

Finlandiya ve İsveç'in katılımı konusu gündeme gelir gelmez, Türk tarafının veto kartını öne sürdüğü anımsatıldı.

Yunanistan'da yapılan tartışmalarda, Türkiye'nin NATO'da çok önemli bir ülke olmayı sürdürdüğü gerçeğinin göz ardı edildiği aktarıldı.