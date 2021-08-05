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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye ilişkin açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme yakalayacaklarını, faiz oranlarının düşmesiyle enflasyonun da Ağustos ayı sonrası düşeceğini belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye ilişkin açıklamalar
05 Ağustos 2021 Perşembe 00:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aHaber özel yayınında gündeme dair konularda açıklamalarda bulundu.

"YÜZDE 7'NİN ÜZERİNDE BİR BÜYÜME YAKALAYACAĞIZ"

Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle ekonomide yaşanan durgunluğa rağmen, Türkiye'nin yukarı doğru önemli bir ivme yakaladığına vurgu yapan Erdoğan, "Ekonomideki öncü göstergelere baktığımızda büyüme eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyi yakalayacağız." dedi.

"ENFLASYON, AĞUSTOS AYI İLE BİRLİKTE DÜŞECEK"

Enflasyonla ilgili de konuşan Erdoğan, önümüzdeki aylardan itibaren düşüşün yaşanacağını belirterek şunları söyledi:

"Enflasyona gelince, ben özellikle şu anda ağustos ayını geride bıraktığımızda, enflasyonda düşüşü göreceğiz. Bundan böyle enflasyonunun daha yukarı çıkması mümkün değil."

"Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Düşük faiz düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Ağustos'ta düşük enfasyona geçeceğiz."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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