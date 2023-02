Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan devlet yok diyenlere tepki

Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin üzerinden 16 gün geçti.

Türkiye, geçirdiği en hassas süreçlerden birinde, türlü dezenformasyon ve provokasyonlara şahit oldu.

AFAD'ından Kızılay'ına, gönüllüsünden askerine kadar herkes depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasından, enkaz kaldırma çalışmasına kadar her alanda görev aldı.

Tüm Türkiye tek yürek olarak yaraları sarmaya çalışırken, muhalefet "Devlet yok" nidaları atmayı tercih etti.

Devletin deprem bölgesinde olmadığını savunan muhalefete yanıt iste çok gecikmedi.

Deprem bölgesi Osmaniye'de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamera karşısına geçti.

Konuya ilişkin sert bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz" diye başladığı cümlesine şu ifadelerle devam etti;

Depremzedelerin yeme içme ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla gereken tedbiri aldık ama terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Ne çadırını ne yemeğini görmedik diyor. Be ahlaksız be namussuz be adi. Kızılay günde 2,5 milyon insana yemek veriyor. Böyle vicdansızlık olur mu? Bir ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca yaklaşmak yenilir yutulur bir şey değil.