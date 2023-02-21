Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan devlet yok diyenlere tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılay'ın deprem bölgesinde olmadığı iftiralarına, "Be ahlaksız be namussuz, Kızılay günde 2,5 milyon insana yemek veriyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin üzerinden 16 gün geçti.

Türkiye, geçirdiği en hassas süreçlerden birinde, türlü dezenformasyon ve provokasyonlara şahit oldu.

AFAD'ından Kızılay'ına, gönüllüsünden askerine kadar herkes depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasından, enkaz kaldırma çalışmasına kadar her alanda görev aldı.

Tüm Türkiye tek yürek olarak yaraları sarmaya çalışırken, muhalefet "Devlet yok" nidaları atmayı tercih etti.

Devletin deprem bölgesinde olmadığını savunan muhalefete yanıt iste çok gecikmedi.

Deprem bölgesi Osmaniye'de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamera karşısına geçti.

"Be ahlaksız, be namussuz..."

Konuya ilişkin sert bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz" diye başladığı cümlesine şu ifadelerle devam etti;