Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, 2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verileceğini açıkladı, Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti 1.Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Korona virüs Tedbirleri Kapsamında Tedbirler Alınarak vatandaşa destek olunmaya Devam Eden Başkan Erdoğan'nın Paylaşımları Şu Şekilde Oldu;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dar Gelir Grubu İçin Yeni Paket Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, 2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verileceğini açıkladı, Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti 1.Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Korona virüs Tedbirleri Kapsamında Tedbirler Alınarak vatandaşa destek olunmaya Devam Eden Başkan Erdoğan'nın Paylaşımları Şu Şekilde Oldu; Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti 1.Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Korona virüs Tedbirleri Kapsamında Tedbirler Alınarak vatandaşa destek olunmaya Devam Eden Başkan Erdoğan'nın Paylaşımları Şu Şekilde Oldu;

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