Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na başörtüsü çağrısı: Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim

Son dakika: Malatya'da toplu açılış töreninde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na başörtüsü çağrısında bulundu. Erdoğan, Şunu da yapabiliriz, ilk defa bugün Malatya'da açıklıyorum. Hadi, sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa kararı millet versin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

"KILIÇDARPĞLU, BAŞÖRTÜSÜ MESELESİNİ YENİDEN AÇTI"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği başörtüsü düzenlemesi hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı milletimizin kabuk bağlamış başörtü meselesini yeniden açtı. Bu tartışma vesilesiyle başörtüsü özgürlüğünü de hala hazmedemeyenlerin yüzlerindeki sahte maskenin aralandığını gördük. Biz kadınlarımızı asla başı açık veya başı örtülü diye sınıflamadık ama birileri kafasında bu ayrımcılığı hala aşabilmiş değil. Bay Kemal, senin yanındakiler ne yaptılar, üniversitelerimizde ikna odaları kurdular" dedi.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ MECLİS'E GÖNDERECEĞİZ"

Anayasa değişikliğini Meclis'e göndereceklerini söyleyen Erdoğan, "'Gel, Anayasa güvencesi altına alalım' diye teklif ettim. Bakalım gelebilecek mi, göreceğiz. Biz hazırlıkları yaptık, Anayasa değişikliğini Meclis'e göndereceğiz. Maksat tüm milletimiz bunu görsün, yandaşlarını da tanısın, altılı masayı da tanısın. Hayati bir diğer konu olan sapkın akımların dayatmasına karşı ailenin korunmasını da dahil ederek hazırlık yaptık. Sunacağımız teklif yeterli çoğunluk sağlanarak kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacaktır" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA REFERANDUM ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu'na referandum çağrısında da bulunan Erdoğan, "Aksi yönde bir durum ortaya çıkarsa yeni, sivil, özgürlükçü bir anayasa kavuşturma mücadelemizi seçimden sonra da sürdüreceğiz. Şunu da yapabiliriz, ilk defa bugün Malatya'da açıklıyorum. Hadi, sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa kararı millet versin" dedi.

"YA ADAY OL, YA DA ADAYIN KİMSE BİLELİM"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Türkiye'yi her alanda ne kadar değiştirirsek değiştirelim. Ülkemizdeki muhalefet zihniyeti ve üslubuyla eski Türkiye'de takılıp kaldı. Samimi olarak üzüntü duyuyorum. Baktık kendi başlarına aday çıkaramayacaklar biz önlerinş açalım dedik, hodri meydan seçimde karşımıza çık dedim. O ne anlamış biliyor musunuz, sanki ben ona TV'ye çık dedim. Biz meselenin aslını biliyoruz. Siyaset yürek, vizyon ve hepsinden önemlisi cesaret işidir. Ya aday olup bizim karşımıza çık ya da adayın kimse onu bilelim" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yaklaşık 2 yıllık bir aranın ardından tekrar Malatya'da sizlerle hasret gidermenin mutluluğu içindeyim. Tarihe ismini 'seçkin insanların şehri' diye yazdırmış Malatya bugün de bütün parıltısıyla yoluna devam ediyor.

"MALATYA'YA 20 YILDA 33 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK"

Malatya'nın bugünkü şehir merkezine ne derlerdi biliyor musunuz eskiden? Asbuzu...Malatya bugün de göreni kendini hayran bıraktıran bir şehir. Geçtiğimiz 20 yılda bu kadim şehrimize eser ve hizmetler kazandırmanın peşinde olduk. 20 yılda 33 milyar liralık yatırım yaptık. Yakışır Malatya'ya bu yatırımlar. Sosyal yardımlarda 4 buçuk milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sizleri yalnız bırakmadık.

Malatya'mıza ilk evim kampanyasıyla 2 bin 500 konut, ilk iş yerim kampanyasıyla 500 iş yeri daha kazandırıyoruz. Sağlıkta 14'ü hastaneden oluşan toplam 68 sağlık tesisi yaptık. Geçtiğimiz günlerde Çevre Yolu'nu da hizmete açtık mı? Hayırlı olsun. Bugün toplam yatırım tutarı 19 milyar lirayı bulan 133 ayrı projenin resmi açılışını yapacağız. Malatya'ya elimiz boş gelmedik yine dolu dolu geldik. Malatya'yı Sivas'a bağlayan 104 km'lik Hekimhan Yolu'nu, 8 tüneli ve 14 köprüsü ile birlikte resmen hizmete alıyoruz. TOKİ'nin yapımını tamamladığı 3 bin 482 konutu da bugün açıyoruz. 19 ayrı fabrikayı ülkemize ve şehrimize kazandırdık. Bakanlıklarımızı, belediyelerimizi, özel sektörümüzü tebrik ediyorum. Türkiye'yi 20 yılda hep bir hayalimiz vardı, bu hayal milletimizi bir gün dünyada hak ettiği seviyeye çıkarmaktı. Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadeleyi aynı gayeyle büyüttük.

"BİZ FERHAT OLDUK, ŞİRİN'E DAĞLARI DELİP YOLLAR AÇTIK"

Siyasi istikrarsızlığı yeni yönetim sistemimizle altık. Terör sorununu sınır ötesi çalışmalarla kaynağından kestik. Eskiden terör sorunlarda bir numaraydı. Şimdi kaldı mı? Nereden nereye...Eskiden akşam 9'dan sonra sokaklara çıkılabiliyor muydu? Yarın Diyarbakır'a gidiyorum. Eskiden Diyarbakır'da akşam dışarı çıkılamazdı. Dağları deldik, dağları... Biz Ferhat olduk, Şirin'e dağları delerek yolları açtık.

"TÜRKİYE'NİN YÜZYILI İÇİN 5 BAŞLIĞIMIZ VAR"

Üniversitesi olamayan ilimiz kalmadı. Artık profesörlerimiz, doçantlerimiz Hakkari'ye Iğdır'a gidiyorlar, yavrularımızı eğitiyorlar. Nereden nereye... Yan gelip yatmakla bu iş olmaz. Ayın 28'inde Ankara'da "Türkiye Yüzyılı"nı dünyaya duyuracağız. 5 başlığımız var; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyüme..."