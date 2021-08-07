Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Busenaz Sürmeneli'ye tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda, altın madalya kazanan Sürmeneli’yi tebrik etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu gözyaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü.

Busenaz şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kameralara "Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum." dedi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da büyük bir heyecanla izledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Kasapoğlu, maç sonunda sarıldığı milli sporcuyu tarih yazdığı için tebrik etti. Bakan Kasapoğlu sonrasında Busenaz’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü.

Busenaz’ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılarının devamını diledi.

“PUANLARIMIZI DA YÜKSELTMİŞ OLDUNUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sürmeneli, özellikle ben de gözlerim yaşlı olarak son anları izledim. Seni tebrik ediyorum. Hele hele verdiğin sözü yerine getirmen sebebiyle gerçekten duyguluyum. Milletçe çok duyguluyuz ve Çakıroğlu gümüşü kaptı, Sürmeneli olarak sen de altını kaptın. Böylece puanlarımızı da yükseltmiş oldunuz. Sizleri şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum, kutluyorum.” dedi.

“BU MADALYAMI SİZE ARMAĞAN EDİYORUM”

Tebrik telefonu karşısında oldukça heyecanlandığı gözlenen Busenaz Sürmeneli ise “Sayın Cumhurbaşkanım öncelikle söyledikleriniz için çok teşekkür ederim. Ben 2013 senesinde Sultanbeyli mitinginde yanınıza gelmiştim, dünya şampiyonu olduktan sonra. Demiştim ki size ‘Olimpiyata gidip altın madalya alıp size söz veriyorum, size takdim edeceğim, size hediye edeceğim’ diye. Buradan da sözümü tutmuş olayım. Sözlerini tutan bir Buse var karşınızda. İnşallah daha da güzel sonuçlarla karşınıza geçmek nasip olur. Bu madalyamı size armağan ediyorum ve sözümü de buradan tutmuş bir şekilde ülkeme dönüyorum.” şeklinde konuştu.