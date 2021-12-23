Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelere sokak köpeği talimatı

Sokaklarda bulunan başıboş hayvanların yerinin barınaklar olduğunu söyleyen Erdoğan, "Tüm belediye başkanlarına sesleniyorum. Sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gönül kazanabilirsiniz." dedi.

Türkiye'de yerel yönetimlerin başıboş bıraktığı sokak köpekleri veya sahipleri tarafından tedbir alınmadan beslenen vahşi köpekler her gün bir can yakıyor.

Son olarak Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sahipsiz iki pitbull cinsi köpek tarafından saldırıya uğraması bardağı taşıran son damla oldu.

BAŞIBOŞ VE VAHŞİ KÖPEK TERÖRÜ BİTMEK BİLMİYOR

Başıboş ve vahşi köpek sorununa hayvanseverlerden korktukları için çözüm bulamayan belediyelere bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seslendi.

Erdoğan, bir süredir başıboş olarak insanlara saldıran sokak hayvanları sorununa değindi.

"YERLERİNİN SOKAKLAR DEĞİL BARINAKLAR OLDUĞUNU UNUTMAMALIYIZ"

Cumhurbaşkanı, sahipsiz hayvanların yerinin sokak yerine barınak olduğunu söyleyerek, "Öncelikle sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız." dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARINA SESLENDİ: BARINAKLAR KURUN

Konuyla ilgili tüm belediye başkanlarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahipsiz hayvanlar için, "Şimdi ben buradan birinci derecede büyük şehirlerimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabiliriz, gönül kazanabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"HEM VATANDAŞLARIMIZI KORUYALIM HEM DE HAYVANLARA KARŞI SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRELİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Maalesef medyada sık sık çocuklara saldıran başıboş köpeklerin yol açtığı facialarla ilgili üzüntü verici haberlere rastlıyoruz. Öncelikle sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Şimdi ben buradan birinci derecede büyük şehirlerimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabiliriz, gönül kazanabilirsiniz. Böylece hem vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanların yol açacağı tehditlerden kurtulmasını sağlamış hem de kendisi de bir can olan hayvanlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz."