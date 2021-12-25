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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlık ve kurumlara atamalar

Bazı bakanlıklar ve kurumlara yönetlik atama kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlık ve kurumlara atamalar
25 Aralık 2021 Cumartesi 12:20

Resmi Gazete'de yayınlanan karar göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlıklarla kurumlara atamalar yapıldı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel görevinden alındı, yerine Eyyüp Karahan atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Meral Ertan Bulut getirildi.

Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Doğan Yorulmaz, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Salih Livaoğlu, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Bekir Çelen atandı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine Selçuk Çebi getirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Murat İlikhan, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Burçkin Dal atandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Osman Savaş getirildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına Volkan Koç atandı. Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek görevden alındı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığına, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Adak getirildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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