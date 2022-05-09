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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete zam sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışlarıyla dar gelirlerinin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete zam sinyali
Kamusaati
Kamusaati
09 Mayıs 2022 Pazartesi 22:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan fiyat artışları ve alım gücüne değindi.

Dar gelirli ailelerin alım gücünün düştüğünü belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz'da yapılacak enflasyon farkı artışıyla alım gücünü iyileştireceğiz"

"Hedeflerime ulaşmamıza bir el uzatımı mesafe kaldığı bu kritik aşamada vatandaşlarımızın hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle zor günler geçirdiğini biliyoruz. Bilhassa dar gelirli insanlarımızın alım güçlerindeki düşüşün farkındayız.

Bir yandan enflasyonu dizginleyecek tedbirler alırken, diğer yandan da ücretlerde yaptığımız artışlarla alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz.

Bu çerçevede yılbaşında asgari ücretten, işçi memur ve emekli maaşlarına kadar, geniş bir alanda ciddi artışlar yaptık. Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz.

Haziran ayı itibariyle başvuruları başlayacak Aile Destek Programı gibi yeni uygulamalarla da insanımızı sahipsiz bırakmıyoruz."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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