Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Sen kim Abdülhamid'e saygısızlık kim

Osman Kavala'yı savunmak için Abdülhamid'e karşı nefret dili kullanan İyi Parti Lideri Meral Akşener'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Adana'da, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Yeni Adana Stadyumu'nda düzenlenen, AK Parti’nin Gençlik Şöleni etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Gençlere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyi Parti Lideri Meral Akşener'in Osmanlı padişahı Abdülhamid'e karşı kullandığı nefret dilini de gündemine taşıdı.

"Kahrolsun İstibdat sloganı"

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'yı savunmak için Abdülhamid'e karşı isyan eden İttihat Terakki'nin "Kahrolsun istibdat" sloganı ile savunan Akşener "Abdülhamid Han Osmanlı padişahı. O günün şartlarında oluşan demokrasi rüzgarlarının yansıması var. O tavır karşısında bir davranış biçimi var. Hürriyet ve İtilaf da var İttihat ve Terakki Cemiyeti de var. Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı, tekleşmeye, tek adamlığa doğru giden bir sisteme karşı başkaldırıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da Akşener'e gerekli cevabı milletin 2023 yılında sandıkta vereceğini belirtek şu ifadeleri kullandı;

"Abdülhamid millet sevdalısıdır"

"Abdülhamid Han, hayatı boyunca devrinin emperyalistleriyle mücadele etmiş bir millet sevdalısıdır. Varsın birileri Gezi olaylarını devrilişine benzeterek dursun, biz ecdadın izinden yürüyeceğiz. Gençlerimiz kimin, kim olduğunu bilmeye hakkı var. Siz emperyalist ağızlılara hak eden cevabı verecek gençliksiniz.

"Dil uzatana 2023 yılında haddi bildirilecek"

Sultan Abdülhamid'e dil uzatan hanımefendiye sormak lazım, 33 yıl hasta dev diye takdim edilen Osmanlıyı toprak kaybetmeden yöneten Abdülhamid'e dil uzatana, 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir. Meral Hanım, sen kim Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim.

"6'lı masadaki 3 kişi önceden laf söyletmemişti şimdi ne oldu?"

O, 6'lı masada olanlardan 3 tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e laf söyletmemişlerdi. Şimdi ne oldu da sus pus oldular. Aynı masada oturdukları halde laf atanlara haddini bildiremediler. Bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir."