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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı anketinde rakiplerine fark atıyor

Areda Survey'in "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusuna, yüzde 48,7 oranında Recep Tayyip Erdoğan cevabı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı anketinde rakiplerine fark atıyor
Kamusaati
Kamusaati
10 Kasım 2022 Perşembe 22:54

Türkiye genelinde seçmenin nabzını tutmaya devam eden araştırma şirketi Areda Survey, Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerine yoğunlaştı.

Ankete katılanlara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Gelen cevaplarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, rakiplerinin açık ara önünde olduğu görüldü.

Muhalefetin adayı olmak için görüşmeler yapan Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranının diplerde olması dikkat çekiyor.

Muhalefette en yüksek oy oranına sahip olan isim Mansur Yavaş.

Yavaş'ı takip eden isim ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

İşte rakamlar

Ensonhaber.com'un yaptırdığı özel olarak gelen anket sonuçları şöyle;

  • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 48,7
  • Mansur Yavaş: Yüzde 19,8
  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 13,9
  • Selahattin Demirtaş: Yüzde 9,4
  • Meral Akşener: Yüzde 3,9
  • Ekrem İmamoğlu: Yüzde 1,5
  • Ali Babacan: Yüzde 1,3
  • Abdullah Gül: Yüzde 0,6
  • Ahmet Davutoğlu: Yüzde 0,5
  • Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0,2
  • Muharrem İnce: Yüzde 0,2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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