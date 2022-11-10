Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı anketinde rakiplerine fark atıyor

Müge Anlı'nın programında cinayete kurban giden 23 yaşındaki Selim Yalçınkaya'nın eski eşi Derya, anlattıklarıyla hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı. Eski eşinin kendisinden çoklu ilişki istediğini ifade eden genç kadın, "Ben evlendiğimdem beri, kendini tatmin etmek için benimle aynı odada 'Şunu da mı getirsek, şöyle mi yapsak gibi ilişkinin şeylerini anlatıyordu" dedi.