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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsünü yasal güvence altına alalım" sözlerine karşılık, "Eğer samimiysen yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım
Kamusaati
Kamusaati
05 Ekim 2022 Çarşamba 13:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsünü yasal güvence altına alalım sözlerine yönelik, karşı bir hamle yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer samimiysen başörtüsü meselesini ülke gündeminden çıkartmak istiyorsan, gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...


Kaynak: Kamu Saati Özel
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