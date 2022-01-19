Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözülmedik sorun bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son dönemde vatandaşlarımızdan gelen serzenişleri biliyoruz. Çözümü için gerekeni yapıyoruz. Bu ülkenin insanlarının çözülmedik sorununu bırakmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı 2 saat 45 dakika sürdü.

"ÇÖZÜLMEDİK SORUN BIRAKMAYACAĞIZ"

Toplantı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, son dönemde vatandaşlardan gelen serzenişleri bildiğini belirterek şunları söyledi:

"Bunların da çözümü için gereken hazırlıkları yapıyoruz. Bu ülkenin insanlarının çözülmedik sorununu bırakmayacağız"

Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları;

"SENEYE BAMBAŞKA BİR TÜRKİYE FOTOĞRAFIYLA MİLLETİMİZİN HUZURUNA ÇIKACAĞIZ"

"En büyük zararı 28 Şubat'ın verdiği Mesleki Eğitim Sistemi'ni ayağa kaldırma çabamızla ülkemizin en önemli bir sorunun daha giderildiğini düşünüyorum. Gençlerin geleceklerini görebilmelerini sağlayacak Mesleki Eğitim Sistemi Modeli'nin hayırlı olmasını diliyorum.

Bu törende bir araya geldiğimiz sanayicilerin hedeflerimize inanma konusundaki gayretine, inancına şahit oldu. Önümüzdeki sene bu zamanlarda bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız. Türkiye'nin büyüyerek dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedeflediği bir dönemde mesleki eğitim konusunda atılan adım çok önemlidir.

Türkiye BM'ye bağlı UNESCO tarafından hazırlanan Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne en çok eser kaydettiren ülkedir. Savunma Sanayii İcra Toplantısı'nda öncelik vereceğimiz huşuları belirledik, karara bağladık.

"ŞU ANA KADAR 163 MİLYAR LİRALIK MEVDUAT SİSTEME GEÇTİ"

Küçük sarsıntılarla yerle yeksan olan Türkiye fotoğrafı geride kalmıştır. Kendi hedeflerimizden kopmadan yolumuza devam edebiliyoruz. Bunun son örneğini son dönemde suni bir panik haliyle ortaya çıkan döviz dalgalanması hepimizin şahit olduğu bir olaydır. Açıkladığımız tedbir paketiyle panik havasını dağıttık.

Ekonomimizdeki hedefleri engellemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Kur korumalı mevduat milletimizden yoğun ilgi gördü. Kur korumalı mevduata katılım 163 milyar TL olmuştur. Küresel sınamalara karşı hazırlıklı dönemden geçiyoruz.

"AÇGÖZLÜLÜK YAPANLARA HAREKET ALANI TANIMAYACAĞIZ"

Ülkemizin bir daha geçen aylardaki dalgalanmayı yaşamaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Aç gözlülük yapanlara hareket alanı bırakmamakta kararlıyız. Kısır hesaplarla hareket ederek, içinden geçtiği kritik süreçte ülkemize zarar verenleri affetmeyeceğiz.

Kredi Garanti Fonu desteğiyle, istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin hazırlığı bitmek üzere. Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz.

"YILBAŞINDA YAPILAN ZAMLAR MÜMKÜN OLAN EN ALT SEVİYEDE"

Yılbaşından itibaren yapılan bu artışlar, mümkün olan en alt seviyede yapılmıştır.

Yangın ve sel afetlerinde zarar gören vatandaşlarımıza toplam 354 milyon lira ödeme yapıldı.

"TARIM ÜRÜNLERİ ZARARLARI İÇİN 200 MİLYON LİRALIK KAYNAK"

Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir kaynak daha ayırıyoruz.Bu meblağ en kısa sürede Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Kastamonu, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sinop ve Van'daki hak sahiplerine dağıtılacak.

"20 BİN AİLE DAHA ELEKTRİK DESTEĞİ SAĞLANACAK"

20 bin aileye daha elektrik desteği yapılacak."